Die Lage am Morgen Zugvögel im Supermarkt

Ich musste daran gestern denken, als ich las, dass es in der Nato Überlegungen gibt, künftig sogar über die zwei Prozent hinauszugehen, sie also nicht mehr als Richtwert, sondern als Mindestwert zu sehen, der eigentlich übertroffen werden sollte, am besten deutlich. Das wird Streit geben, so viel ist klar. Schließlich dürfte Deutschland, Zeitenwende hin oder her, das Zwei-Prozent-Ziel laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft allenfalls in den Jahren 2024 und 2025 erreichen.

Die große Aufregung über diese Meldung blieb trotzdem erst mal aus. Keine empörten Pressemitteilungen, keine besorgten Statements, nicht von der SPD, nicht von den Grünen. Das mag daran liegen, dass die Debatte gerade erst beginnt. Ich glaube aber, der eigentliche Grund ist, dass sich unser Bewusstsein für den Wert von Sicherheit im letzten Jahr gewaltig verschoben hat. Manchmal wird einem so etwas ja erst bewusst, wenn es still bleibt, wenn der ritualisierte Lärm fehlt.

Das Zwei-Prozent-Ziel war für manche Nato-Staaten, allen voran Deutschland, lange Zeit so etwas wie für viele Menschen die Mülltrennung. Man weiß, dass sie ihren Sinn hat, ist aber häufig zu bequem – und was soll schon passieren, so lange man keinen Plastikmüll in der Biotonne versenkt? So ähnlich war das mit dem Zwei-Prozent-Ziel: Hin und wieder meckerten die Amerikaner über die deutsche Quote, aber das war es dann auch. Ich glaube, damit ist es vorbei.

Meine Prognose: Deutschland wird sich mit diesem Ziel weiterhin schwertun. Aber es wird sich, mal abgesehen von Vertretern der Linken, so bald kein Politiker mehr im Wahlkampf hinstellen wie einst Schulz und Gabriel. Verteidigungsausgaben sind nichts mehr, wogegen sich gut Stimmung machen lässt. Und Deutschlands Nachbarn wären mutmaßlich mittlerweile ziemlich froh über einen »Militärbullen« an ihrer Seite – und sei es fürs Erste nur ein Jungbulle.

Übrigens dürfte die Akzeptanz der Menschen für die zwei Prozent sprunghaft steigen, wenn sie das Gefühl hätten, das Geld würde irgendwie planvoll und effizient ausgegeben. Aber damit wäre man wieder bei der Verteidigungsministerin angelangt. Und das Thema hatten wir hier gestern schon.

