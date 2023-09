Die Lage am Morgen

Noch vor wenigen Jahren hätte kaum jemand von solchen Übungen Notiz genommen, sie galten als theoretische Szenarien, fern von jeder realen Bedrohung. Ohnehin übte die Nato in den vergangenen Jahren eher für internationale Kriseneinsätze, etwa wie man ein Waffenembargo durchsetzt oder Piraten auf hoher See bekämpft.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine aber ist alles anders. Das Manöver in der Ostsee spielt erstmals die Bündnisverteidigung gegen Russland durch. Und niemand schließt mehr aus, dass das irgendwann einmal ein reales Szenario sein könnte.

Für die Übung in der Ostsee fahre Inspekteur Kaack alles auf, was seine Marine zu bieten habe, sagt Matthias: die Fregatte Hamburg, das Minentauchereinsatzboot Bad Rappenau, das Versorgungsschiff Elbe, einen Seefernaufklärer P-3C Orion, den Betriebsstofftransporter Rhön sowie das U-Boot U 36. Der Star des Manövers aber ist das Landungsschiff USS Mesa Verde der Amerikaner. 800 US-Marines sind an Bord, zusammen mit deutschen Marineinfanteristen werden sie im Baltikum anlanden.

Für die Marine sei die Schiffsshow eine Premiere, sagt Matthias. Erstmals werden die Deutschen das Manöver von einem neuen Befehlsstand in Rostock steuern, die Marine hatte ihn in den vergangenen Jahren speziell für Operationen in der Ostsee aufgebaut. Sollte das Szenario einmal Realität werden, würde die Nato wohl von hier aus die multinationalen Flottenverbände befehligen.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

»General Armageddon« wird Chef der GUS-Luftabwehr: Seit dem Prigoschin-Aufstand galt der Ex-Oberbefehlshaber der russischen Truppen im Ukrainekrieg als verschollen – dann tauchte ein Foto von Sergej Surowikin auf. Jetzt hat er Presseberichten zufolge ein neues Amt.

Ukrainische Offensive hat »noch 30 bis 45 Tage Zeit«: Ukrainische Truppen kämpfen darum, russisch besetztes Gebiet zurückzuerobern. Doch bald könnten sich die Wetterbedingungen entscheidend verschlechtern, sagt der Top-US-General Mark Milley.

Drohnentrümmer in Rumänien – Bukarest richtet Protestnote an Russland: In Rumänien sind Drohnenüberreste gefunden worden, Bukarest bestellt die russische Botschaftsberaterin ein. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nennt die Angriffe der Kremltruppen in Grenznähe »destabilisierend«.

Kiew berichtet von Rückeroberungen im Osten der Ukraine: Die Ukraine meldet weitere Gebietsgewinne, Selenskyj sieht Bewegung bei den Gesprächen mit über ATACMS-Raketen aus den USA. Und: Russland will Medienberichten zufolge die Produktion des Panzers T-80 wieder aufnehmen. Der Überblick.

Das Anti-Wagenknecht-Programm

Wenn die Linke heute in Berlin ihr Europawahlprogramm vorstellt, dann dürfte darin viel Klischeerevolutionäres stehen: Die Macht des Großkapitals müsse eingeschränkt, global tätige Konzerne sollten besser kontrolliert werden, altbekannte Kampfparolen also. »Wir machen mit einer klaren Konflikterzählung deutlich, was es jetzt braucht: Einen radikalen Richtungswechsel, der an die Wurzel geht, gegen die vermeintlichen Eliten und den neoliberalen Kapitalismus, der nationale Egoismen entfacht und die EU spaltet«, heißt es in einem Strategiepapier zur Europawahl aus dem vergangenen Jahr.