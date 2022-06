Die Lage am Morgen Wie erleben Sie den Neun-Euro-Wahnsinn?

... ist Angela Merkel, die sich seit ihrem Amtsende im selbst gewählten Nirwana befindet. Keiner weiß so recht, was sie macht. Sie arbeitet angeblich an ihren Memoiren und liebäugelt, so raunt man, mit einer Gastprofessur im Ausland, am liebsten an einer amerikanischen Eliteuni. Merkel hat den Begriff des Abklingbeckens nach einer politischen Amtszeit idealtypisch definiert.

Heute aber absolviert Merkel eine Premiere: Sie tritt auf – und hält eine Abschiedsrede für den scheidenden DGB-Chef Reiner Hoffmann. Als Generalprobe sozusagen, denn in den kommenden Wochen ist noch der eine oder andere Auftritt Merkels angedacht.

Wann sie wohl das erste Mal »Russland« in den Mund nimmt?