Die Lage am Morgen Wie ist Christian Lindner aufgewacht?

Da war aber schon eine Menge Zeit verloren, weshalb die Expertenkommission in aller Eile ein Konzept stricken musste. Der Winter ist bald da, damit kommen die hohen Rechnungen. Für ein schnelles Tempo ist die Gaspreisbremse aber offenbar zu komplex. Aus der Kommission war zu hören, dass die Datenlage zu löchrig sei, um kompetent entscheiden zu können. Bremsen bei der Gaspreisbremse.

In der Sendung »Anne Will« sagte die Politologin Julia Reuschenberg gestern Abend, man brauche gegenüber der Krisenpolitik vielleicht eine höhere »Fehlertoleranz«. Grundsätzlich finde ich diesen Gedanken sympathisch. Aber diese Krise ist so ernst, dass die Regierung sich manche Fehler nicht erlauben darf. Die Gaspreispolitik könnte in diese Kategorie fallen.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Das geschah in der Nacht: Ex-Kremlchef Dmitrij Medwedew will tödliche Vergeltung für die Brückenexplosion an der Krim. Kiew weist alle Vorwürfe als »zynisch« zurück. Und: Kernkraftwerk kann wieder gekühlt werden. Der Überblick.

Putin macht Kiews Geheimdienst für Explosion auf Krimbrücke verantwortlich: Der Kremlchef gibt der Ukraine die Schuld an der schweren Explosion auf der Krimbrücke – und spricht von »Terror«.

Yaroslav und die Nächte am Alexanderplatz: Er war 15, als er seine Heimat verlassen musste. Jetzt wohnt Yaroslav mit seiner Mutter in Berlin. Abends trifft er sich mit neuen Freunden am Fernsehturm. Sie tanzen, feiern und erzählen von ihren Träumen.

Der Kreidekanzler

Eine der Hauptmahlzeiten des Bundeskanzlers besteht in diesen Tagen aus Kreide, in gewisser Weise. Er führt eine Menge Gespräch, vor denen er reichlich Kreide fressen muss, um nicht zu sagen, was angebracht wäre. Das war kürzlich am Golf der Fall, wo er unter anderem den saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman traf, der für den bestialischen Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi verantwortlich sein soll. Scholz musste sich Nettigkeit abzwingen, um Deutschlands Energieversorgung zu sichern.