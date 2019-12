in der Vorweihnachtsausgabe der Lage beschäftigen wir uns heute mit US-Sanktionen gegen eine von Deutschland gewollte Gaspipeline und mit der Frage, ob Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un ein "Weihnachtsgeschenk" abfeuert. Außerdem verzichtet Frankreichs Präsident auf seine Rente. Die Lage am Morgen.

Ein deutsches Debakel

Bernd Wüstneck/DPA

Das hat es noch nie gegeben: US-Sanktionen gegen ein von Deutschland vorangetriebenes Wirtschaftsprojekt. Aber nun gibt es sie, Donald Trump hat sie unterzeichnet. Und die Bundesregierung steht vor einem Trümmerhaufen, den sie zu großen Teilen selbst verschuldet hat. Sie hat die Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas direkt durchs Meer nach Deutschland bringen sollte, gegen alle Widerstände vorangetrieben.

Natürlich ist es ein Hohn, wenn US-Botschafter Richard Grenell nun sagt, die USA hätten eine "pro-europäische Position". Denn die US-Außenpolitik unter Donald Trump hat im Grunde vor allem ein Ziel: Europa zu spalten, die EU zu zerstören. Nicht ohne Grund ist er ein Fan des Brexit und Boris Johnsons. Die USA unter Trump sind unglaubwürdige Pro-Europäer.

Allerdings hat Richard Grenell einen Punkt: Deutschland hat die Gaspipeline Nord Stream 2 in einer Weise vorangetrieben, die man naiv oder egoistisch nennen könnte. Zahlreiche EU-Partnerländer haben die Pipeline bekämpft, allen voran die Osteuropäer. Der Grund ist klar: Anders als die Bundesregierung stets behauptete, ist Nord Stream 2 kein rein wirtschaftliches Projekt, sondern für Russland auch ein geostrategisches. Wenn es das Gas direkt nach Deutschland leiten kann, ist es nicht mehr auf die Ukraine angewiesen - und die verliert Milliardeneinnahmen. Diesen Punkt haben Angela Merkel und ihre Minister gern ignoriert. Jetzt lässt sie mitteilen, die Sanktionen seien eine "Einmischung in innere Angelegenheiten."

Es wäre an der Zeit, die Historie dieses unglückseligen Projektes aufzurollen, insbesondere die Rolle, die Gerhard Schröder gespielt hat, der ehemalige Bundeskanzler, der zum Putin-Lobbyisten wurde. Gerechtfertigt sind Sanktionen unter Alliierten natürlich trotzdem nicht. Sie zeigen aber, dass die USA kaum noch Alliierte im traditionellen Sinn kennen. Wie die Sache ausgeht, lässt sich schwer sagen: Die Bauarbeiten ruhen, Russland will die Pipeline fertigbauen - und die Bundesregierung muss Haltung beziehen.

Sanktionen gegen Nord Stream 2: Reaktionen und Folgen

Ist Trumps Nordkorea-Strategie gescheitert?

KCNA VIA KNS/ AFP

Kehrt der Nuklearkonflikt mit Nordkorea über die Feiertage in voller Stärke zurück? Herrscher Kim Jong Un plant offenbar eine Weihnachtsüberraschung, die Donald Trumps jovialer Kumpel-Diplomatie ein Ende setzen könnte.

Ein "Weihnachtsgeschenk" hatte das Regime schon Anfang Dezember für den Fall angedroht, dass es bis dahin keine entscheidenden Verhandlungsfortschritte gebe - und die Sanktionen gegen das Land nicht gelockert würden. Was das bedeutet? Das Regime könnte in den nächsten Tagen sein seit zwei Jahren andauerndes Test-Moratorium beenden. Seither hatte Kim auf Raketen- und Nukleartests verzichtet. Doch nun könnte er erstmals wieder eine neuartige ballistische Langstreckenrakete testen, die in der Lage sein soll, einen nuklearen Sprengkörper bis zum US-Festland zu bringen. Das befürchten jedenfalls amerikanische Regierungsbeamte unter anderem laut der "New York Times".

Nach seinem Gipfel mit Kim vor zwei Jahren twitterte Trump: " There is no longer a Nuclear Threat from North Korea." Seither hat der US-Präsident konsequent alle aggressiven Aktionen Kims ignoriert und seine Freundschaft mit Kim betont. Doch wenn die Nordkoreaner nun zu Raketentests zurückkehren sollten, hieße das: Seine Strategie ist gescheitert. Wie würde er darauf reagieren? Mit neuen "Fire and Fury"-Drohungen oder mit Ignorieren?

Kim Jong Un lässt sein Volk hungern: "40 Prozent der Menschen sind unterernährt"

Stille Nacht, Streiknacht

Gonzalo Fuentes/REUTERS

Millionen von Franzosen werden es in den nächsten Tagen schwer haben, zu ihren Verwandten und zum Weihnachtsbaum zu kommen: Heute streiken Frankreichs Gewerkschafter zum 19. Tag in Folge gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Der will die 42 verschiedenen Rentensysteme im Land vereinheitlichen und reformieren - bisher gehen Eisenbahner im Schnitt mit 57 Jahren in Rente, der gesetzliche Renteneintritt liegt bei 62 Jahren.

Die Streiks lähmen das ganze Land: An Heiligabend kann nur jeder zweite Fernverkehrszug fahren, in Paris ist der öffentliche Verkehr seit Streikbeginn praktisch zum Erliegen gekommen. Verhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaften soll es erst Anfang Januar wieder geben. Macron hat nun angekündigt, dass er auf seine eigene Rente und andere staatliche Gelder verzichten will, die ihm nach dem Ende seiner Amtszeit eigentlich zustehen: rund 20.000 Euro monatlich.

Rentenreform in Frankreich: Jetzt streikt Macron

Story des Tages

Dmitrij Leltschuk/ DER SPIEGEL

Eine Geschichte, die in diesen Vorweihnachtstagen zum Nachdenken anregt, hat mein ehemaliger SPIEGEL-Kollege Ansbert Kneip geschrieben. Seit er in Vorruhestand gegangen ist, hilft er einmal die Woche bei der Hamburger Tafel. Er schreibt: "Wer bei den Tafeln arbeitet, lernt nicht nur etwas über Armut oder die Geschmäcker der Nationen und Generationen. Man lernt vor allem etwas über den unfassbaren Überfluss in unserem Land." Über den Ausschuss, den Supermärkte produzieren, über das Essen, das weggeworfen wird, obwohl es noch gut ist. Und über Rucola: "Das ist offenkundig ein Mittelschichtsalat", schreibt Kneip. "Rucola bleibt immer liegen."

Ansbert Kneips Erlebnisse als Tafel-Mitarbeiter: Rucola ist ein Mittelstandsalat

Verlierer des Tages...

Ghaith Al-Sayed/DPA

... sind jene Millionen Zivilisten in Syrien (wie hier auf dem Bild in Sarakeb nach einem Luftangriff am 21. Dezember), die nun keine internationalen Hilfslieferungen mehr bekommen könnten. Russland und China haben im Uno-Sicherheitsrat eine Resolution blockiert, die seit 2014 jedes Jahr verlängert wurde. Sie erlaubt es, auch ohne die Zustimmung des syrischen Regimes Uno-Hilfe über drei Grenzübergänge aus der Türkei und dem Irak in den Norden des Landes zu bringen. Ein Fünftel der Hilfslieferungen an Zivilisten gelangt auf diesem Weg nach Syrien. Russland will, dass das Regime von Baschar al-Assad wieder mehr Einfluss auf die Verteilung der Hilfsgüter erhält - die Sicherheitslage im Land habe sich schließlich verbessert.

Die Deutsche Ursula Mueller, die stellvertretende Chefin des Uno-Hilfsprogramms, warnt vor einem "rapiden Anstieg von Hunger und Krankheiten", vor "Tod, Leid und weiterer Vertreibung". Erst am Wochenende zeigten Videoaufnahmen, wie ein kleines Mädchen unter den Trümmern nach Bombardements geborgen wurde.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Kritik an Habecks Vorstoß zur Aufnahme von Flüchtlingskindern aus überfüllten Lagern in Griechenland : Bei Union und FDP regt sich Widerstand gegen die Forderung des Grünen-Chefs - die Rede ist von "Fehlanreiz" und einer "PR-Aktion"

: Bei Union und FDP regt sich Widerstand gegen die Forderung des Grünen-Chefs - die Rede ist von "Fehlanreiz" und einer "PR-Aktion" Sozialdemokrat Zoran Milanovic gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kroatien : Entgegen der meisten Umfragen führt der Herausforderer nach dem ersten Wahlgang, doch Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic folgt nur knapp dahinter. Nun kommt es zur Stichwahl

: Entgegen der meisten Umfragen führt der Herausforderer nach dem ersten Wahlgang, doch Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic folgt nur knapp dahinter. Nun kommt es zur Stichwahl Schiffsunglück vor der Galápagosinsel San Cristóbal: An Bord waren etwa 2500 Liter Dieselkraftstoff gelagert. Umweltschützer und die Regierung von Ecuador kämpfen nun um den Schutz des Weltnaturerbes

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Die Lage erscheint erst wieder am Freitag. Ich wünsche Ihnen bis dahin stressfreie Feiertage - und frohe Weihnachten!

Herzlich

Ihr Mathieu von Rohr