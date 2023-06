Die Lage am Morgen

Die »Washington Post« veröffentlichte nun weitere Details, die belegen, wie früh die Amerikaner über die Pläne informiert waren. Grundlage sind Dokumente mit nachrichtendienstlicher Kommunikation, die auf der Chatplatform Discord verbreitet wurden, mutmaßlich von Jack Teixeira, einem Mitglied der US-amerikanischen Air National Guard. Die »Washington Post« hatte Zugang zu diesem Leak.

Demnach informierte ein europäischer Nachrichtendienst im Juni 2022, also drei Monate vor dem Anschlag, die CIA über einen Plan des ukrainischen Militärs, wonach ein Team von sechs Angehörigen einer ukrainischen Eliteeinheit die Ostseepipelines bei einem verdeckten Taucheinsatz sprengen wollten.

Die CIA soll die Informationen an ihre Partner weitergegeben haben, also auch an die Deutschen. So, wie wir es im SPIEGEL bereits kurz nach dem Anschlag berichtet hatten.

Mit den neuen Details stellen sich neue Fragen in der Nord-Stream-Saga: Was hat die US-Administration außer der Weitergabe der Informationen unternommen, als sie von den Plänen erfuhr? Was taten die anderen europäischen Regierungen, was unternahm die Bundesregierung? Wurde die ukrainische Regierung mit den Erkenntnissen konfrontiert? Und wie reagieren Washington und Berlin, wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dass ukrainische Militärangehörige unter den Tätern waren. Was davon wusste der ukrainische Präsident?

Ob es darauf jemals Antworten geben wird?

Krieg, Klima, Kirche

Obwohl die Kirche in meinem Leben keine unwesentliche Rolle spielt – Pfarrjugend, Zeltlager, Pilgerfahrt, weihrauchtragender Ministrant, Gruppenleiter, KJG, all das – fehlt mir in meiner katholischen Sozialisation ein entscheidendes Element: der Besuch eines Kirchentags.

Diese Großveranstaltung schreckte mich eher ab, Massengottesdienste sind nicht so mein Ding. Trotzdem finde ich die Idee gut: Gläubige kommen zusammen, diskutieren über die Liturgie, über Politik und gesellschaftliche Fragen, beten und feiern und spüren, was Kirche ist.