Die Lage am Morgen Die sonderbaren Pipeline-Explosionen

Am Montag sind die beiden Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in großem Umfang leckgeschlagen. Messungen der Erschütterungen und der plötzliche Druckabfall deuten darauf hin, dass Explosionen die Röhren beschädigt haben.

Auch wenn die Untersuchungen des Vorfalls noch laufen – nicht nur die Bundesregierung geht von einem Sabotageakt aus, den, so schätzen es Experten ein, angesichts des immensen Aufwands nur ein staatlicher Akteur ausführen konnte. Wie der SPIEGEL gestern aus Sicherheitskreisen erfuhr, hatte der US-Geheimdienst CIA die Bundesregierung bereits im Sommer genau vor einem solchen Anschlag gewarnt . Hat man diese Warnung im Kanzleramt nicht ernst genommen? Die Bundesregierung wollte die Recherchen, wie in Geheimdienstfällen üblich, nicht kommentieren.

Wer immer die Täter im Hintergrund sind, ein Ziel haben sie erreicht: Chaos und Verwirrung. Denn egal, wer für die Zerstörung verantwortlich ist, es fehlt das überzeugende Motiv: Wer könnte ein Interesse daran haben, Pipelines zu beschädigen, die derzeit gar nicht in Betrieb sind?

Die Gaspreise stiegen gestern wieder an, nachdem die Nachricht über das massiv austretende Gas in der Ostsee bekannt wurde. War das ein Ziel der mutmaßlichen Saboteure? Oder wollten sie nur warnen? Seht her, wozu wir in der Lage sind!

Auch das immer lauter werdende Geraune über mögliche Nuklearschläge Russlands befeuern das Gefühl, der ohnehin brutale Krieg könnte gänzlich außer Kontrolle geraten. Experten halten dabei weniger einen Nuklearangriff über das Kriegsgebiet hinaus für wahrscheinlich. Dass Putin aber im Falle weiterer Rückschläge eine Warnung mit Bomben geringerer Sprengkraft, den sogenannten taktischen Nuklearwaffen, aussenden könnte, hält man nicht für ausgeschlossen.

Der Krieg verliert seine Nachvollziehbarkeit. Das macht ihn noch weniger kalkulierbar als bisher. Und damit gefährlicher.

Druckabfall bei Nord-Stream-Pipelines: Was über die Gaslecks bekannt ist

Länder vs. Bund minus Kanzler

Eigentlich wollte Olaf Scholz heute mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer mal wieder eine MPK im Kanzleramt abhalten, eine Ministerpräsidentenkonferenz. Es sollte vor allem ums Geld gehen, um Finanzierungsfragen: für das dritte Entlastungspaket, für eine mögliche Gaspreisbremse, für die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets, für die Versorgung der Geflüchteten.

Der Kanzler ist zwar im Kanzleramt, kann aber keine Gäste empfangen. Scholz hat sich Corona-erkrankt in der dortigen Kanzlerwohnung isoliert, die Runde wurde auf nächste Woche verschoben. Was man in der Regierungszentrale vielleicht gar nicht so schlecht findet, bleibt damit doch Luft, um den großen Knoten in der Frage von Gasumlage und Gaspreisbremse zu lösen – und vor allem das Rätsel, wie das alles finanziert werden soll. Ein wirksamer Eingriff in den Gasmarkt könnte die Bundesregierung, so schätzt man, weit über 100 Milliarden Euro kosten.