Die Lage am Morgen

Bereits seit Sonntag würdigt die SPD ihr Jubiläum mit allerhand Veranstaltungen im Berliner Willy-Brandt-Haus. Motto der Feierlichkeiten: »Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Seit 160 Jahren Ideen für morgen.« Heute findet beispielsweise eine Paneldiskussion über »die einzigartige Kultur und Geschichte der Sozialdemokratie als Fundament unserer Erfolge« statt. Im Anschluss wird Franz Müntefering der August-Bebel-Preis verliehen.

Im 160. Jahr ihres Bestehens stellt die SPD zwar wieder mal den Bundeskanzler, dieser Umstand kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie seit rund zwei Jahrzehnten kontinuierlich an Mitgliedern und Zustimmung verliert. Sie wirkte jedenfalls schon mal vitaler. Und von den »Ideen für morgen« hatte sie auch schon mal mehr im Angebot.

Doch bei aller berechtigter Kritik an der SPD der Gegenwart (siehe u.a. oben): Um die Demokratie in Deutschland hat sie sich wie keine zweite Partei verdient gemacht. Allein dass sie im März 1933 als einzige Partei den Mut hatte, gegen Adolf Hitlers Ermächtigungsgesetz zu stimmen, wird sie auf ewig von anderen Parteien und deren Nachfolgeorganisationen unterscheiden.

Noch ein Grund zum Feiern

Grund zum Feiern haben auch die Fußballfans in Deutschland. Okay, solange sie nicht Fans des FC Bayern München sind. Aber vielleicht freuen sich ja sogar Bayern-Fans ein wenig darüber, dass die Deutsche Meisterschaft in dieser Saison ausnahmsweise mal nicht schon in der Winterpause entschieden ist. Die Titel-Entscheidung wird kommenden Samstag tatsächlich erst am letzten Spieltag der Bundesliga fallen.