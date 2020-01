eine brennende Erde wird oft als Symbol für den Klimawandel genommen. Auch auf einem SPIEGEL-Cover war das schon zu sehen. Es mag viele Ursachen für die Brände in Australien geben, aber dass wir am Ende eines Jahres, dessen großes Thema der Klimawandel war, diese ungeheuren Buschfeuer sehen, hat eine enorme symbolische Kraft.

PETER PARKS / AFP

Ich neige nicht zur Esoterik, nicht zum Aberglauben, nicht einmal zur Religion, aber das hier muss einem so vorkommen, als wolle uns die Erde warnen: Leute, es wird heiß, es wird sehr, sehr unangenehm, Menschen werden sterben, wenn ihr nicht endlich viel mehr gegen die Erderwärmung tut.

Silvesterfeuerwerk in Sydney trotz Bränden - Feuer und Wut

Labor Österreich

Ronald Zak / AP

Bislang erschien es eher nicht als ratsam für Deutschland, sich Österreich als Vorbild zu nehmen. Die vielen Großen Koalitionen ließen bei den Nachbarn die politische Kultur verkommen und den rechten Rand erstarken. Die rechtspopulistische FPÖ schaffte mehrmals den Sprung in Regierungen. Letzteres ist in Deutschland bislang nicht passiert, ersteres dagegen schon.

Demnächst wird Österreich voraussichtlich zum ersten Mal von einer schwarz-grünen Koalition regiert. Womit das Land einmal mehr den Mut zeigt, Labor zu sein, etwas Neues zu wagen, diesmal auf den ersten Blick etwas Vernünftiges. Es ist klar (siehe oben), dass die Politik dieser Zeit starke grüne Impulse braucht. Es ist aber auch gut, wenn Klimapolitik nicht aus einem der bekannten Lager kommt, also links-grün, sondern breiter verankert ist. Das dämpft die Konflikte, die Polarisierung, die eine solche Politik auslösen könnte.

Österreich setzt sich damit womöglich an die Spitze in den Bemühungen um eine moderne, zeitgemäße Politik. Heute wollen die Koalitionspartner ihr Programm vorstellen.

Politische Jahresvorschau: Der globale Stresstest 2020

Ambiente und Lungenkrebs

Robert F. Bukaty/AP/dpa

Was mich irritiert, sind Läden, die sich die Aura von Kirchen oder Tempeln geben, in denen man nicht bloß Konsument, sondern scheinbar auch Sektenmitglied wird. Die Filialen von Apple gehören dazu, auch die von Nespresso. Neben den Produkten sind Erleuchtung und Erhebung im Angebot.

Den gleichen Eindruck hatte ich, als ich kürzlich in der Düsseldorfer Altstadt eine Filiale von Iqos wahrnahm. Das sind Nikotinerhitzer, die nicht so schädlich sein sollen wie Zigaretten, aber schädlich sind sie auch. Das Ambiente bei Iqos ist ungefähr so schick wie in einem Apple Store - so hell, so geräumig, so cool. Eine Kundin und ein Verkäufer waren traut beieinander sitzend in ein Gespräch vertieft. Ob auch über Lungenkrebs geredet wurde, weiß ich nicht.

Vor Nikotinerhitzern muss man nur in Worten warnen, nicht mit den abstoßenden Fotos, die auf Zigarettenpackungen prangen. Ich hatte aber das Bild vor Augen, wie genau diese Fotos in eleganten Rahmen groß in jenem Laden aushängen.

Verlierer des Tages...

Behrouz Mehri/ AFP

... ist Carlos Ghosn. Große Fluchtgeschichten von Verdächtigen oder Kriminellen treffen oft auf Sympathien, wenn sie nicht durch Gewalt gelingen, sondern durch List und Übertölpelung. Man muss über die Behörden lachen, die nicht in der Lage waren, die Flucht zu verhindern. Ghosn mag sich deshalb wie ein Gewinner vorkommen. Er hat es geschafft, vom Hausarrest in Japan in den Libanon zu fliehen.

In Japan wird Ghosn, einst Anführer der Autoallianz Renault-Nissan-Mitsubishi, des Betrugs verdächtigt (lesen Sie hier die Hintergründe). Er, ein reicher Mann, soll sich bereichert haben. Ein Prozess hätte das klären können. Dem wird sich Ghosn nun voraussichtlich nicht stellen.

Den Schaden haben alle, weil seine Flucht ein Beleg dafür ist, wie ungerecht es zugehen kann. Wer sehr viel Geld hat, kann sich dem Richter oder der Strafe entziehen, durch Deals oder durch Flucht. Die anderen sind die Dummen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Australien sendet Kriegsschiffe und schickt Urlauber nach Hause: Die Lage im Süden des Landes bleibt heikel. Nun ergreifen die Behörden neue Maßnahmen

Die Lage im Süden des Landes bleibt heikel. Nun ergreifen die Behörden neue Maßnahmen Viele Tote nach Hochwasser in Indonesien: Bei den schwersten Überschwemmungen seit Jahren wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt

Bei den schwersten Überschwemmungen seit Jahren wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt Ermittlungen nach Angriff auf Polizisten in Leipzig: Der Beamte wurde schwer verletzt, nun hat das Landeskriminalamt den Fall übernommen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit