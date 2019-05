was war das für ein Wochenende!? Nein, nicht das kleine Frühsommerintermezzo. Nicht die Entscheidung in der Fußball-Bundesliga. Österreich steckt in einer der schwersten Polit-Krisen der Nachkriegsgeschichte. Die Regierungskoalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ ist am Ende, Vizekanzler Heinz-Christian Strache zurückgetreten, wahrscheinlich im September wird es Neuwahlen geben.

Und das alles wegen einer "b'soffenen G'schichte", wie Strache es nennt? Von wegen. Längst sind neue Details rund um die Ibiza-Affäre bekannt, die alles noch schmieriger erscheinen lassen. Und Strache? Inszeniert sich als Opfer finsterer Mächte. "Das war ein gezieltes politisches Attentat." Wie erbärmlich.

Falls Sie nachrichtenfrei gemacht haben hier die Kurzversion: Am Freitagabend enthüllen SPIEGEL und "Süddeutsche Zeitung", wie Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus im Juli 2017 auf Ibiza mit einer angeblichen russischen Investorin über eine mögliche Zusammenarbeit sinnieren - sie soll im Wahlkampf helfen, vielleicht eine Zeitung übernehmen, im Gegenzug stellen die FPÖler für den Fall einer Regierungsbeteiligung Staatsaufträge in Aussicht. Das Ganze ist offensichtlich eine Falle, alles wird gefilmt - und nun öffentlich. 24 Stunden später sind Strache und Gudenus politisch erledigt, Tausende Menschen gehen auf die Straße, Kanzler Sebastian Kurz taucht erst ab und zieht dann die Reißleine.

Wie geht es nach dem Beben weiter? Staatsanwälte prüfen, ob Strache und Gudenus strafrechtlich etwas vorzuwerfen ist, die FPÖ muss sich neu sortieren, und für Sebastian Kurz beginnt eine entscheidende Phase: Er will bis zu den Neuwahlen "in aller Ruhe" weiterregieren - denkbar ist, dass alle FPÖ-Minister gehen müssen. Kurz muss hoffen, dass von dem Skandal nichts an ihm haften bleibt. Das Motto kann für ihn nur sein: maximale Distanz zu den Rechtspopulisten.

Allerdings hat er ihnen erst den Weg in Regierungsämter geebnet. Nehmen ihm die Leute die Kehrtwende nicht ab, könnte der steile Aufstieg des heute 32-Jährigen ein jähes Ende finden. Suchen enttäuschte FPÖ-Wähler dagegen Zuflucht bei der ÖVP, könnte Kurz am Ende der Gewinner sein.

Der erste Test: die Europawahl

Der erste Stimmungstest steht am Sonntag an, dann ist Europawahl. Vor fünf Jahren holte die FPÖ noch fast 20 Prozent (bei der Nationalratswahl 2017 waren es knapp 26). Umfragen sahen die FPÖ zuletzt bei rund 22 Prozent, aber das dürfte wegen der Ibiza-Affäre obsolet sein.

Ungewiss ist, welche Folgen Straches ethisch-moralischer Offenbarungseid für Europas Rechte insgesamt hat. Eigentlich wollten Le Pen, Salvini, Meuthen und Co. ihren Einfluss ausweiten, eine rechte Superfraktion bilden. Da kommt ihnen der Strache-Skandal ungelegen. Auffällig, wie die europäischen FPÖ-Verbündeten inklusive der deutschen AfD sich bemühen, den Skandal als österreichischen Einzelfall abzutun.

Aber ist er das wirklich? Beispiel AfD: Die Partei steckt tief im Spendensumpf, man pflegt in Teilen selbst enge Bande zu Russland. Es wäre zu wünschen, dass dem einen oder anderen, der mit dem Gedanken spielte, seine Stimme den Rechtsaußen zu geben - ganz gleich, ob in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder sonstwo - nun vielleicht dämmert, dass diese Rechtsaußen die wahren Volksverräter sind.

Wahlkampfendspurt befeuert Personalspekulationen

Das Österreich-Beben hat auch den bislang müden deutschen Wahlkampf durchgeschüttelt. Am Sonntag findet ja nicht nur die Europawahl statt, in Bremen wird eine neue Bürgerschaft gewählt, in vielen Bundesländern die Kommunalparlamente.

Wenn aber die Koalitionsparteien gehofft hatten, dass sich nun alle auf die AfD stürzen - nichts da. Stattdessen wird weiter munter über personelle Konsequenzen nach den Wahlen spekuliert. Mal ist von einem drohenden Aufstand gegen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles die Rede, mal von einer Kabinettsumbildung, bei der ein halbes Dutzend Minister ihren Posten verlieren oder wechseln könnten.

Die Details erspare ich Ihnen, denn: Ja, es wird viel spekuliert in diesen Tagen über das Personal der GroKo, aber verlässlich sind die Informationen selten. Kann so kommen, muss aber nicht.

Am Abend debattieren übrigens die Vorsitzenden der wichtigsten Parteien im Fernsehen miteinander. Es soll um Europa gehen.

Schluss mit lustig: Selenskyj wird Präsident

Am Montag wird in der Ukraine der Komiker, Schauspieler und TV-Produzent Wolodymyr Selenskyj im Parlament seinen Amtseid ablegen. Die Erwartungen an den Außenseiter, der bisher den rechtschaffenen Präsidenten in der beliebten Serie "Sluga Narorda" ("Diener des Volkes") spielte, sind riesig. Der neue Staatschef hat eine neue, unverdorbene Politik jenseits von Korruption und Interessen der mächtigen Oligarchen für sein Land versprochen - nun muss er liefern. Das wird nicht einfach, denn Selenskyj fehlt die Machtbasis im Parlament.

Für Deutschland, neben Frankreich Kiews wichtigster Partner in der EU, wird der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff der Zeremonie beiwohnen. Mein SPIEGEL-Kollege Christian Esch wird von dort berichten.

Verlierer des Tages...

... ist Heiko Maas. Der Außenminister kann nichts dafür. Dass die Flotte deutscher Regierungsflieger pannenanfällig ist, ist ja bekannt. Zum dritten Mal schon in diesem Jahr hatte nun Maas darunter zu leiden: Er konnte erst mit 70 Minuten Verspätung zu seinem Flug nach Bulgarien abheben. Sein A321 brauchte so etwas wie Starthilfe. Kennt man ja vom eigenen Auto. Im Winter. Maas' Pech: Als Außenminister reist er nun mal viel. Aber vielleicht bietet sich ja bald die Chance zur Kabinettsumbildung. Andere Geschichte...

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

