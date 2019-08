heute beschäftigen wir uns mit düsteren Prognosen für die Kandidatur von Olaf Scholz, Angela Merkels Grenzfeier mit Viktor Orbán und Annegret Kramp-Karrenbauers beeindruckendem Gespür für Fettnäpfchen.

Dümmliche Häme

Britta Pedersen/ dpa

Mit den Kübeln an Häme, die in jüngster Zeit über die SPD gegossen wurden, ließe sich locker der Bodensee füllen. Keiner wolle mehr SPD-Chef werden, so der Spott. Bis auf ein paar Hinterbänkler, schräge Vögel und Ralf Stegner natürlich. Dabei haben SPD-Gags, insbesondere über den Gesichtsausdruck des Genossen Stegner, inzwischen einen ähnlichen Originalitätsgrad wie die "Kommt ein Mann zum Arzt"-Witze.

Es haben sich dann übrigens doch noch eine Reihe respektabler Kandidaten gefunden. Plötzlich stehen Vizekanzler, Landesminister, Parteivize, geachtete Bundestagsabgeordnete, Staatssekretäre oder Oberbürgermeister zur Wahl. Und der ein oder andere Kandidat könnte bis zum 1. September noch hinzukommen. Dass bei einer sehr langen Bewerbungsfrist manche Interessenten nicht gleich am ersten Tag ihren Hut in den Ring werfen, hatten die ganzen Spötter natürlich nicht ahnen können.

Warum die Kandidatur von Olaf Scholz schiefgehen muss

Alexander Becher/EPA-EFE/REX

Man kann der SPD nur wünschen, dass am Ende dieses ungewöhnlichen Vorsitzenden-Findungs-Prozesses auch Personen und Positionen stehen, die tatsächlich anders sind. Sonst hätte man ja gleich irgendeinen Vizekanzler im kleinen Kreis zum Chef küren können.

Um zu überleben, braucht die Partei nun Frische statt Bräsigkeit, neue Ideen statt "Haben wir schon 2002 so gemacht", Überzeugung statt Taktik, klare Positionen statt Vorsichtsfloskeln, in denen der Kompromiss mit der Union schon eingeschweißt ist. In den vergangenen Jahren gab es bei allen Reden und Programmen der SPD-Führung ein stilles Leitmotiv: "Bloß keinem wehtun. Bitte nicht anecken. Bloß niemanden verprellen." Dieses Ziel, für alle wählbar zu sein, machte die SPD aber nicht nur zu einer profillosen, sondern auch zu einer furchtbar langweiligen Partei.

Der nun ebenfalls kandidierende Vizekanzler Olaf Scholz äußerte vor Kurzem in der Talkshow von Anne Will eine sehr treffende Einschätzung darüber, was passieren wird, sollte jemand wie er nach dem Parteivorsitz greift. "Es wäre nicht richtig, wenn jetzt einer versucht, alle möglichen Ämter an sich zu binden. Das geht schief."

Warum Scholz antritt: So kam es zur spektakulären Wende des Finanzministers

Kramp-Karrenbauers Gespür für Fettnäpfe

Jörg Carstensen/ dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein ausgezeichnetes Näschen. Wann immer in weiter Ferne ein Fettnapf schlummert, erschnuppert sie ihn nicht nur als Erste, sie läuft auch gleich hin und setzt sich mittenrein.

Gerade hat sie wieder mal eine unbedachte Äußerung gemacht. In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe entstand der Eindruck, dass Kramp-Karrenbauer den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen am liebsten aus der CDU schmeißen würde - auch wenn es für einen Parteiausschluss leider hohe Hürden gäbe. Kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo Maaßen hohe Wertschätzung genießt, ist das in etwa so klug, wie den Wiederaufbau der Mauer zu thematisieren.

Längst stellt sich die Frage, ob Kramp-Karrenbauer mit der Größe ihrer Aufgabe schlicht überfordert ist. Und was ihre ganzen Berater, Strategen und PR-Leute eigentlich beruflich machen. Die Produktion missverständlicher Äußerungen ist jedenfalls zu ihrem Kerngeschäft geworden. Aus Platzmangel sei hier nur an ihren Kommentar nach dem Rezo-Video erinnert, als der Eindruck entstand, sie wolle die Meinungsfreiheit im Internet stutzen.

Wie problematisch eine Äußerung ist, zeigt sich in der Regel an der Zahl der Sätze, die nachgeschoben werden, um die ursprüngliche Äußerung zu erklären. An diesem Wochenende musste ihr sogar Generalsekretär Paul Ziemiak beispringen, dessen unglückliche bis infantile Kommentare selbst regelmäßig Anlass zum Kopfschütteln bieten. Ein vergleichbares Traum-Duo hatte die CDU lange nicht mehr an ihrer Spitze.

Ver-sagt: Warum die CDU-Chefin sich maximal ungeschickt anstellt. Ein Kommentar

Merkel und Orbán feiern Grenzöffnung

Kay Nietfeld/ dpa

Angela Merkel wird heute in Ungarn die Öffnung der Grenze feiern. Nein, es geht nicht um jene Flüchtlinge, die Ungarns Präsident Viktor Orbán im Sommer 2015 unter menschenunwürdigen Umständen am Budapester Bahnhof Keleti hatte hausen lassen - und die Deutschland auf Merkels Intervention hin schließlich aufnahm. Es geht um deutsche Flüchtlinge, um Bürger der DDR, die im Sommer 1989 das sogenannte "Paneuropa-Picknick" nahe der ungarischen Stadt Sopron zur Reise nach Österreich und damit in den Westen nutzten. Die spontane Massenflucht gilt als wichtige Etappe auf dem Weg zum Mauerfall. (Mehr dazu in der großen SPIEGEL-Reihe "Wir seit '89")

Heute, 30 Jahre später, wird Merkel gemeinsam mit Orbán an das historische Ereignisses erinnern. Weil die Beziehungen zwischen Berlin und Budapest leider schwer beschädigt sind, bleibt die Feier auf einen Festakt in der evangelischen Kirche von Sopron beschränkt. Der Hauptgrund für das unterkühlte Verhältnis sind übrigens völlig unterschiedliche Auffassung zum Umgang mit Flüchtlingen.

Osteuropa besser einbinden: Wie EU-Kommissionschefin von der Leyen den Streit über Flüchtlinge befrieden will

Gewinner des Wochenendes ...

Thilo Schmuelgen/ REUTERS

... ist Mickaël Cuisance. Den Namen kennen Sie vermutlich nicht, müssen Sie sich auch nicht merken. Aber sein Fall ist schon interessant. Der 20-jährige Franzose ist Fußballprofi und gilt manchen als großes Talent. Während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach konnte man davon leider sehr wenig sehen. Deutlich sichtbarer war hingegen sein Talent für Egozentrik und Hybris. So soll er eine Stammplatzgarantie gefordert haben, obwohl er aus Leistungsgründen zuletzt fast nie auf dem Platz stand. Mit unverschämten Auftritten forcierte er dem Vernehmen nach nun einen Vereinswechsel. Sein neuer Club heißt übrigens Bayern München, dort sind die charakterlichen Anforderungen übersichtlicher. In München erhält Cuisance zwar höchstens einen Stammplatz auf der Tribüne, aber gewiss deutlich mehr Kohle. Sein Fall zeigt, dass der Mangel an Anstand im bizarren Biotop des Profifußballs ein großer Wettbewerbsvorteil sein kann.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Iranischer Tanker aus Gibraltar ausgelaufen: 45 Tage hat die Nervenprobe gedauert. Doch über die "Adrian Darya-1" wird noch zu reden sein.

Große Koalition beschließt eine Verlängerung der Mietpreisbremse: Mit einem Maßnahmenpaket wollen Union und SPD die Rechte von Mietern stärken. Der Plan umfasst neun Stichpunkte.

Trump warnt China vor Gewalt in Hongkong: Mehr als eine Million Menschen haben in der Stadt erneut demonstriert. Was der US-Präsident der Regierung in China nahelegt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Markus Feldenkirchen