Die Lage am Morgen Will Scholz Außenpolitik zur Chefsache machen?

Will Scholz Außenpolitik zur Chefsache machen?

Die Lage am Morgen

heute geht es um den Spielraum von Annalena Baerbock in der Außenpolitik und um den demokratischen Machtwechsel in Deutschland, ein Signal an die Welt. Außerdem beschäftigen wir uns mit seltsamen Zuständigkeiten und Namen sowie dem Boostern gegen Omikron.