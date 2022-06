Die Lage am Morgen Wenn der Kanzler sich gehen lässt

Tatverdächtiger stellt sich nach Messerattacke an Esslinger Grundschule: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der an einer Esslinger Grundschule eine Frau und ein Mädchen schwer verletzt haben soll. Der 24-Jährige sprach einen Passanten an und bat darum, die Beamten zu alarmieren.

Gericht verbietet Stierkämpfe in größter Arena der Welt: Bis auf Weiteres sind Stierkämpfe in der Plaza México nicht mehr erlaubt. Ein Gericht in Mexiko-Stadt hat der Klage von Tierschützern stattgegeben. Der Rechtsstreit wird aber vermutlich weitergehen.