»The Present« sind drei Frauen und zwei Männer, die mit einer dreigeteilten Performance auf die Klimakrise reagieren: Im ersten Teil ging es um den Ist-Zustand der Welt (»Tränen«), im zweiten um die Verbesserung (»Training«) und nun gestern, im dritten Teil, war die Utopie da: die Welt gerettet. Zwinkersmiley. Es wurde getanzt, gesungen und viel Gemüse geputzt.

Aber Utopie hin oder her, es ist eine allzu schöne Einbildung, dass sich noch mal alles zum Guten gefügt haben könnte. Dass Hitze, Waldbrände, steigende Meeresspiegel, all der Doom von gestern im imaginierten Heute passé sind. Dazu ein wild aneinandergetackertes poppiges Positiv-Potpourri: Don’t worry be happy / Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand / Good Vibrations. Und immer so weiter.

In Wirklichkeit gibt es ja weltweit beständig neue Hitzerekorde und andere Grausamkeiten. Der Flugzeugtracker »Flightradar24« etwa meldete jüngst den »geschäftigsten Tag für die kommerzielle Luftfahrt, den wir je beobachtet haben«. 134.386 kommerzielle Flüge in 24 Stunden.

An diesem Freitag, so meldet es wiederum die Nachrichtenagentur dpa, planen die Klimaaktivisten der »Letzten Generation« erneut bundesweit Proteste. Nachdem einzelne Gruppen gestern zum Beginn der Ferienzeit vorübergehend den Flugverkehr in Düsseldorf und Hamburg lahmgelegt hatten und vorgestern ein Aktivist in Stralsund von einem Lastwagen angefahren wurde.

Es wird also heute wahrscheinlich wieder blockiert und polarisiert werden, die einen hier, die anderen dort. Gegeneinander. Und das Klima?

Noch einmal die solidarische Gegen-Utopie aus der Performance von »The Present«, in Anlehnung an Johann Sebastian Bach: »Nun sich der Tag geendet hat, sind wir allhier vereint, freut euch, die ihr abgematt’, und die zuvor geweint.«

Gewinner des Tages …

… ist das Ehegattensplitting. Denn vorab verrate ich Ihnen hier die Ergebnisse einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, über die wir heute im Laufe des Tages detaillierter berichten werden: Demnach meinen 58 Prozent der Deutschen, dass eine Abschaffung des Ehegattensplittings nicht für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern sorgen würde.

Da kann es sich jetzt beruhigt wieder in den Ohrensessel setzen, das in die Jahre gekommene Splitting aus den Fünfzigern. Von der Mehrheit der Deutschen droht dem staatlichen 28-Milliarden-Euro-Förderprogramm fürs traditionelle Rollenbild jedenfalls keine Gefahr.

Auch bei den Sozialdemokraten scheint der anfängliche Furor zu schwinden. Hatte Parteichef Lars Klingbeil dem »antiquierten Steuermodell« vor ein paar Tagen erst den Kampf angesagt, klingt Kanzler Scholz nun schon deutlich softer: Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage. Aber es gebe »natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen«, so Scholz bei einem Bürgerdialog in Bayern.

Aber für die Normalverdiener habe niemand vor, »eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft«. Sind zwar ein wenig schachtelig, die Sätze des Kanzlers, aber nicht allzu gescholzt. Oder?