Die Lage am Morgen

In Bonn laufen derzeit die Vorbereitungen für die Uno-Klimakonferenz in Dubai, sie beginnt Ende November. Mir persönlich geht es so, dass der Begriff Klimakonferenz von Jahr zu Jahr weniger Hoffnung und mehr Resignation auslöst. Gerade erst hat UN-Generalsekretär António Guterres sich in ziemlich alarmierender Weise geäußert: »Die Länder sind bei der Erfüllung ihrer Klimaversprechen und -verpflichtungen weit vom Weg abgekommen. Ich sehe einen Mangel an Ehrgeiz. Ein Mangel an Vertrauen. Ein Mangel an Unterstützung. Mangelnde Zusammenarbeit.«

Vorgestern abends füllte meine Freundin ein paar Flaschen mit Wasser, bevor wir die Wohnung verließen. »Für den Baum unten«, sagte sie. Unten leerten wir die Flaschen rund um den Baum aus. Es fühlte sich irgendwie trotzdem nicht an, als würden wir etwas Sinnvolles tun, zumindest für mich nicht. Ein Tropfen auf den heißen Stein, ich verstehe diesen Begriff jetzt.

Gestern Abend, als ich gerade mit dieser Lage fertig war, hat es in Berlin übrigens doch noch geregnet. Es war schön. Aber nicht genug.

Hitze, Dürre und Feuer 2023: Das Jahr der Klima-Anomalien

Belanglos und ernüchternd

Die Ampel-Koalition in Berlin hat sich im Heizungsstreit auf einen Kompromiss geeinigt. Bei der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie wollten die Parteien dann Zusammenhalt ausstrahlen. »Die Ergebnisse reichen von belanglos (Nationale Sicherheitsstrategie) bis ernüchternd (Heizungsgesetz)«, schreibt SPIEGEL-Redakteur Ralf Neukirch im heutigen Leitartikel: »So wird das nichts mit der selbst ernannten Fortschrittskoalition.«

Der SPIEGEL-Leitartikel: Schlechtes Klima

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: In welchem dieser Bundesländer regiert – Stand Juni 2023 – eine Ampelkoalition?

Gewinnerinnen und Gewinner des Tages…

… sind die Kielerinnen und Kieler, also Menschen, die in Kiel leben oder sich heute dort aufhalten. In Kiel endet an diesem Freitag das internationale Marinemanöver »Baltops«, was bedeutet, dass dort mehr als 40 Schiffe und Boote erwartet werden, unter anderem die »USS Mount Whitney«, die »HMS Albion« und die »Fregatte Bayern«. Ich kann mir nicht helfen, ich habe eine wirklich große Schwäche für Schiffe, speziell für Kriegsschiffe. Das mag man seltsam finden, es hat biografische Gründe, und wenn ich könnte, würde ich mir das Schauspiel heute in Kiel ansehen. Ich bin aber in Berlin. Mein Neid geht Richtung Förde.