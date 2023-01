Die Lage am Morgen

Die Deutschen waren neugierig auf diese Kanzlerin, die erste Frau, die erste Ostdeutsche in diesem Amt. Sie wollten den Menschen in der Amtsperson kennenlernen. Diese Neugier traf auf eine gewisse Durchlässigkeit bei Merkel. So konnte aus Distanz bei vielen Bürgerinnen und Bürgern allmählich Sympathie werden.

Scholz ist hermetischer als Merkel, als Gerhard Schröder, als Helmut Kohl, als Willy Brandt. Er zeigt nichts von sich, und von Neugier auf ihn ist ebenfalls wenig zu spüren. Mehr Distanz zwischen Regierendem und Regierten war selten, vielleicht nie.

Ohne Linie

In dieser Woche der Klausuren ist heute auch der CDU-Bundesvorstand an der Reihe. Als Ort hat man Weimar gewählt, als wolle man sich ein bisschen veredeln, Goethe, Schiller, Herder. Vom ersten Jahr in der Opposition nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel bleibt nicht viel in Erinnerung. Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz hat es hin und wieder im Bundestag geschafft, die Amtsperson Scholz zu emotionalen Äußerungen zu verleiten.