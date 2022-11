Die Lage am Morgen Wofür die Chinareise des Kanzlers doch gut sein kann

Wenn ich Ihnen kurz eine Szene schildern darf? Ich bin, wie in den meisten Wochen, auch diese Woche wieder Zug gefahren. Jeder der vier Züge kam verspätet am Zielort an – Sie kennen das, ich will Sie damit nicht langweilen.

Und doch habe ich mich über eine Passagierin gewundert, die zu Beginn der Reise, als noch gar nichts Ärgerliches passiert war, mit mir in den Zug stieg und keineswegs erleichtert, sondern schwer genervt in ihr Telefon rief: »Oh Mann, ich kann es nicht glauben, mal einmal ein pünktlicher Zug.«

Wer es nie jemandem recht machen kann, versucht es irgendwann gar nicht erst – das war mein erster Gedanke. Und er beschäftigt mich. Was bedeutet das für das Verhältnis Öffentlichkeit und Politik? In der Demokratie ist es die Aufgabe der Öffentlichkeit, die Politik zu kritisieren, keine Frage. Doch gerade in polarisierten und krisenhaften Zeiten, gehört es zur Verantwortung, Kritik immer wieder ins Verhältnis zu setzen zur Größe der Aufgabe und zu dem, was trotz allem dann auch mal gelingt.

Nun ist es möglich, dass die Einführung des 49-Euro-Tickets das Chaos bei der Bahn noch verschlimmert. Außerdem haben Sozialverbände recht, wenn sie darauf hinweisen, dass für Bedürftige 49 Euro zu viel sind.

Und doch gehört es zu den erfreulichen Nachrichten der Woche, auch mit Blick auf den Klimaschutz, dass es der Politik gelang, das Sparticket auf den Weg zu bringen.