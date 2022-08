Die Lage am Morgen

Die Oder mündet in das Stettiner Haff, das etwa doppelt so groß ist wie der Bodensee, fließt von dort weit verzweigt rund um Usedom in die Ostsee. Nur ein Teil gehört zu Deutschland, bisher wurden hier weder Fischkadaver gefunden noch auffällige Messwerte in Wasserproben festgestellt. Vorsorglich raten die Behörden dennoch davon ab, baden zu gehen oder Fische aus dem Haff zu essen. Man weiß ja nie.

Tatsächlich kann niemand sagen, ob die Katastrophenwelle, die seit Tagen durch den Fluss schwappt, auch noch das Mündungsgebiet verseucht. Genauso wenig ist bisher geklärt, was überhaupt zu dem apokalyptischen Fischsterben in der Oder geführt hat. Eine Brackwasseralge steht im Verdacht , aber ob sie wirklich die Fische vergiftet hat und warum sie sich so rasant vermehrt hat – alles noch immer ungewiss.

Am Freitag will man in Ueckermünde am Haff dennoch in die Offensive gehen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hat sich angekündigt, will Ergebnisse von Wasserproben vorstellen. Backhaus hatte kürzlich noch für einen gefahrlosen Urlaub im Land geworben. Man kann erwarten, dass der SPD-Politiker auch jetzt die Menschen nicht unbedingt aus den Ferienregionen seines Landes fernhalten will. Ob es die Gäste beruhigt?

Am Vormittag können Sie auf SPIEGEL.de auch lesen, wie Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Lage in und an der Oder einschätzt. Meine Kollegin Susanne Beyer und mein Kollege Serafin Reiber haben mit der Grünenpolitikerin für die neue SPIEGEL-Ausgabe gesprochen.

Die feiern, die Finnen!

Will ich von einer Frau regiert werden, die ausgelassene Partys feiert? Aber klar, warum denn nicht!?

Sanna Marin, 36-jährige Ministerpräsidentin Finnlands, muss sich für geleakte Videos rechtfertigen, die sie beim Tanzen, Singen und Trinken mit Freunden zeigen. Marin galt schon vorher als coolste Politikerin Europas und inszeniert sich auch gerne so. Sie gibt immer wieder mal Einblicke in ihr Privatleben, zeigt sich in Lederjacke und kurzer Jeans auf einem Rockfestival. Das Party-Image hatte sie schon länger. Die Aufnahmen, die nun kursieren, waren allerdings wohl nicht für die Öffentlichkeit gedacht, und die Regierungschefin ist nach eigenen Worten auch nicht besonders glücklich über die Durchstecherei.