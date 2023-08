Die Lage am Morgen

Die 230.000 Wahlberechtigten in Scholz' Wahlkreis werden die Vor- und Nachteile kennen, die ein Kanzler-Abgeordneter für sie hat. Nachteil: Zwar kennt ihn die ganze Welt, sogar in Kleinmachnow würde ihn niemand verwechseln, doch er ist selten »nah bei de' Leut'« (Kurt Beck). Mit ihm in einer Bürgersprechstunde über eine S-Bahn-Verbindung nach Stahnsdorf oder die schwierige Wohnungssuche in Ludwigsfelde zu sprechen, dürfte komplizierter sein als bei durchschnittlichen MdB. Der Vorteil: Wenn Scholz kommt, dann mit voller Kraft. Heute sind sieben Termine für ihn angekündigt, vom Institut für Getreideverarbeitung in Nuthetal bis zur Freiwilligen Feuerwehr Brieselang.

Ein Wahlkreisgespräch ist auch geplant, aber vielleicht fragen die Leute da gar nicht nach Wohnungen oder Ortsumfahrungen, sondern nach den Bundesklassikern, denen Scholz auch bei Bürgerdialogen oder in Interviews begegnet: Wird Deutschland Marschflugkörper an die Ukraine liefern? Sollten wir die Gelder für Entwicklungshilfe nicht lieber hierzulande ausgeben? Und wie will diese Ampelkoalition sich berappeln, nach den Streitereien vor der Sommerpause?

Vielleicht antwortet er dann wie jüngst im ZDF-Sommerinterview: Er wünsche sich, »dass das im Ton manchmal anders stattfindet«, aber er sei zuversichtlich, dass sich »viele vorgenommen haben, das genau zu ändern«.

Wirklich? Unser Hauptstadtbüro-Team hat sich kürzlich umgehört bei den schon aus dem Urlaub zurückgekehrten Ampel-Menschen, und wenig Gutes gehört. Man werfe sich in der Ampel ständig gegenseitig »tote Katzen über den Zaun«, klagte ein führender Koalitionspolitiker. Und manche FDP-Leute träumen sogar vom »großen Knall«, der die ungeliebte Koalition über Nacht beendet – nur, weil niemand die Zündung betätigen will, halten alle irgendwie durch.

Bundeskanzler im ZDF-Sommerinterview: Scholz kritisiert Tonfall in der Koalition

Fernab der Komfortzone

Hat Svenja Schulze es jetzt leichter oder schwerer als Olaf Scholz, wenn sie nicht nach Brandenburg reist, sondern in die Sahelzone? Die Entwicklungsministerin tritt jedenfalls eine heikle Reise nach Mauretanien und Nigeria an, denn ausgerechnet jetzt droht der Region wegen des Militärputsches in Niger ein Flächenbrand. Für die mitreisenden Personenschützerinnen und Personenschützer dürfte es kein entspannter Einsatz werden.