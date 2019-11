die Haushaltsdebatte im Bundestag, der spektakuläre Juwelendiebstahl von Dresden und die erste Sitzung des neuen Thüringer Landtags - diese Themen beschäftigen uns heute.

Der Rote mit der schwarzen Null

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX

Olaf Scholz will SPD-Chef werden. Am Wochenende, wenn das Ergebnis eines quälend langen Auswahlprozesses verkündet wird, soll klar sein: Die Parteibasis wünscht sich Scholz zusammen mit Klara Geywitz als Doppelspitze. So erwartet es Scholz.

Bis dahin kann er sich noch voll auf seinen eigentlichen Job als Finanzminister konzentrieren. Und der bietet ihm die Bühne für Wahlkampfauftritte in eigener Sache - ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber dem Konkurrenzduo Walter-Borjans/Esken. An diesem Dienstagmorgen zum Beispiel im Bundestag: Scholz eröffnet die Haushaltswoche im Parlament, an deren Ende der Etat fürs nächste Jahr verabschiedet werden soll. 362 Milliarden Euro will der Bund 2020 ausgeben, und auch wenn die Wirtschaft schwächelt und die Steuereinnahmen nicht mehr ganz so sprudeln, wird der oberste Kassenwart wieder einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen. Es ist die siebte schwarze Null in Folge.

Die kommt nicht ganz ohne Tricks zustande: Mehr als zehn Milliarden Euro fließen zum Haushaltsausgleich aus der Flüchtlingsrücklage, außerdem plant Scholz mit rund fünf Milliarden sogenannten globalen Minderausgaben - also Geld, das die Ressorts am Ende doch nicht ausgeben, obwohl sie gedurft hätten.

Scholz dagegen wird sagen, da muss man kein Hellseher sein, dass er ordentlich gerechnet habe, alles vernünftig gegenfinanziert und der Haushalt solide sei. Ordentlich, vernünftig, solide - das sind so die politischen Superlative des Olaf Scholz.

Ob das für den SPD-Vorsitz reicht? Und wenn ja: Wird ihm die schwarze Null dann auch noch so wichtig sein?

Filmreifer Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe

"Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen", sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sein Innenminister Roland Wöller spricht von einem "Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen und des Freistaats".

Damit ist die Dimension des Verbrechens klar, dass sich am Montagmorgen in Dresden ereignete. Unbekannte Täter stahlen in filmreifer Manier Diamanten und Brillanten aus dem Grünen Gewölbe, der berühmten Schatzkammer im Residenzschloss. Der Wert der Beute wird gar nicht erst in Summen benannt, sondern nur als unschätzbar oder kaum messbar bezeichnet - ein "Staatsschatz des 18. Jahrhunderts".

Von den Dieben fehlt bisher jede Spur. Was könnten Sie mit ihrer Beute, die sie offenbar sehr zielsicher aussuchten, jetzt tun? Die Juwelengarnituren sind so bekannt, dass sie auf dem freien Markt kaum zu verkaufen sind. Möglich, dass die Täter die Schmuckstücke zerkleinern müssen, um sie zu Geld zu machen. Eine "schreckliche Vorstellung", findet Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Genauso schrecklich ist die Vorstellung, dass die Täter offenbar mit einfachen, mechanischen Werkzeugen durch ein Fenster in das Museum eindringen, die Vitrine mit einer Axt zerschlagen und wieder mit ihrer Beute durch das Fenster verschwinden konnten. Ein spektakulärer Coup mit ziemlich unspektakulären Mitteln. Wie kann das sein?

Testlabor Thüringen

Martin Schutt/ DPA

In Erfurt kommt erstmals nach der Wahl Ende Oktober der neue Thüringer Landtag zusammen. In dem gibt es bis heute keine Aussicht auf regierungsfähige Mehrheiten, und das wird sich womöglich auch nicht mehr ändern:

Dem bislang regierenden rot-rot-grünen Bündnis fehlen vier Stimmen.

Schwarz-Rot-Grün-Gelb (auch Simbabwe genannt) fehlen sieben Stimmen.

AfD, CDU und FDP hätten zusammen eine Mehrheit - aber mit den Rechtspopulisten wollen weder Christdemokraten (zumindest die meisten) noch Liberale.

Auch für Schwarz-dunkelrot würde es reichen, aber nach kurzem Flirt hat die CDU klar gemacht: nicht mit der Linken.

Was nun? Erst mal bleibt Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow geschäftsführend im Amt. Und er will das auch dauerhaft tun. Wenn sich an der verfahrenen Lage nichts ändert, dann könnte sich Ramelow Anfang nächsten Jahres im Amt bestätigen lassen - als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung oder notfalls einer "technischen Regierung" mit parteilosen Ministern, wie Ramelow nun ankündigte. In einem dritten Wahlgang würde ihm die einfache Mehrheit reichen.

Dem Landtag käme dann eine besondere Bedeutung zu. Denn der Ministerpräsident müsste sich dort für alle Projekte wechselnde Mehrheiten suchen. Mehr Macht also fürs Parlament? Oder ist der Freistaat dann unregierbar? Thüringen wird zum Testlabor für die neue politische Unübersichtlichkeit.

Verlierer des Tages ...

Bodo Schackow/ DPA

...sind alle, die in Berlin heute mit dem Auto unterwegs sind. Sollten Sie das erwogen haben, sind aber noch nicht los, denken Sie nochmal drüber nach. Denn die Hauptstadt wird am Dienstag zum Trecker-Parkplatz. Tausende Bauern aus ganz Deutschland tuckern mit ihren Zugmaschinen per Sternfahrt Richtung Regierungsviertel, sie demonstrieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Schärfere Umweltschutzvorgaben und Düngebeschränkungen gefährdeten ihre Existenz, klagen die Landwirte. Dafür gefährden ihre Traktoren heute den Verkehrsfluss. Nur mal so als Hausnummer: Schon am Sonntag sollen sich 159 Trecker vom bayerischen Schweinfurt auf den Weg gemacht haben. Es heißt, die Kolonne auf der Autobahn sei bis zu 14 Kilometer lang gewesen. In Berlin werden 5000 Traktoren erwartet.

