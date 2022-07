Die Lage am Morgen

Allgäu – Berlin – Allgäu

Einmal, ein einziges Mal, habe ich einen Urlaub abgebrochen. Im März 2011 war das, ich war auf Mallorca (zum Radfahren, nicht zum Kegeln), und in Fukushima kam es zum Reaktorunglück. Ich arbeitete damals schon beim SPIEGEL und war so leichtsinnig, meinen Chef zu fragen, ob ich angesichts der offensichtlich historischen Dimension womöglich zurückkommen solle. Er sagte, das überlasse er mir, allerdings in einer Art und Weise, die wenig Zweifel ließ, was er für die richtige Entscheidung hielt. Ich buchte also einen vorzeitigen Rückflug, um an einem großen Artikel über die innenpolitischen Folgen von Fukushima mitzuarbeiten. Ich glaube, am Ende landeten ganze zwei Absätze von mir in dem Artikel. Man sollte sich nie für unverzichtbar halten.

Zumindest als Journalist nicht. Bei Kanzlern ist das anders. Kanzler, auch Kanzlerinnen, sind nicht wirklich verzichtbar, erst recht nicht in Zeiten wie diesen. Gestern schrieb ich an dieser Stelle noch über Olaf Scholz, seinen Urlaub und meine Überzeugung, dass er die Dienstgeschäfte sowieso mit ins Allgäu genommen habe. Gestern Mittag war er schon wieder in Berlin, um die Rettung des Energiekonzerns Uniper zu verkünden und den Bürgerinnen und Bürgern Entlastungen in Aussicht zu stellen. Danach ging es zurück ins Allgäu. Als ich nachmittags zu einem anderen Termin (dazu später) ins Kanzleramt kam, war der Kanzler schon wieder weg.