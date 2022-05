Die Lage am Morgen Warum eine Kiew-Reise von Merz jetzt falsch wäre

Das geschah in der Nacht: Aus der Ukraine wird Beschuss gemeldet, auch auf russischem Boden soll es Explosionen gegeben haben. Besichtigung in beschädigter Atomanlage. Und: deutsche Hilfe beim Getreideexport. Der Überblick.

Heute will Scholz seine Ukrainepolitik einmal mehr in einem ausführlichen Interview erklären. Laut ZDF ist ein Auftritt des Kanzlers in der Sendung »Was nun…?« geplant. Ob es hilft? Eine Mehrheit von 54 Prozent der Bürger ist nach einer repräsentativen Insa-Umfrage für die »BamS« mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden – ein Rekordwert seit seiner Vereidigung.

Dort wurde Scholz wegen seiner Entscheidung, Gepard-Panzer an die Ukraine zu übergeben, von einigen Teilnehmern lautstark ausgepfiffen . Keine schönen Bilder für ihn und seine SPD zwei Wochen vor der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Merz soll nach Medienberichten schon Anfang dieser Woche eine Reise nach Kiew planen, möglicherweise wird es dabei auch zu einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj kommen. Eine Bestätigung der konkreten Reisepläne lag zunächst nicht vor. Das Bundeskriminalamt soll Merz gebeten haben, die Reise aus Sicherheitsgründen zu verschieben.

Heute wird der Fraktionschef der Union im Bundestag zunächst an einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in Köln teilnehmen. Möglicherweise wissen wir dann schon mehr.

Merz' Reise, so sie denn wirklich stattfindet, wäre ein PR-Stunt aus dem Lehrbuch für Oppositionspolitiker: Er ginge genau auf jene Reise, die eigentlich seit einer Weile von Kanzler Scholz erwartet wird. Das kann man als Unionschef so machen, wenn man sich einige Pünktchen mehr auf der Popularitätsskala erhofft. Aus deutscher außen- und sicherheitspolitischer Sicht wäre die Reise jetzt aber ein Fehler.

Natürlich ist Scholz oft zu zögerlich, und natürlich hätte er längst nach Kiew fahren sollen. Aber es gilt eben auch, der deutsche Oppositionschef sollte erst nach dem Kanzler dorthin aufbrechen. Mit Blick auf die Ukraine und Russlandpolitik wäre es besser, die großen Parteien würden sich parteitaktische Spiele verkneifen. Zumindest nach außen müssen sie in dieser heiklen Lage so weit wie möglich an einem Strang ziehen. Demonstrative Uneinigkeit hilft vor allem einem: Wladimir Putin.

Berlin jetzt auch für Ölembargo

Die Pläne für ein europäisches Ölembargo gegen Russland nehmen konkrete Formen an. Nach anfänglicher Zurückhaltung unterstützt nun auch die Bundesregierung ein mögliches europäisches Ölembargo gegen Russland. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Wochenende unter Berufung auf EU-Diplomaten in Brüssel. Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte: »Wir werben auch innerhalb der EU dafür, jetzt im sechsten Sanktionspaket der EU den Ölausstieg als Europa gemeinsam zu gehen«, sagte sie in der ARD.