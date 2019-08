Wo bleibt Kevin Kühnert?

Einer fehlt noch. Wenn sich jetzt noch Kevin Kühnert meldet, bekommt die SPD ein Kandidatenduell, in dem sie alle wesentlichen Fragen klären kann. Finanzminister Olaf Scholz gegen Juso-Chef Kevin Kühnert, das wäre das Spektakel, das dieser Partei helfen kann. Mitte gegen links, Regierungspragmatik gegen Oppositionsfuror, Parteiestablishment gegen Jugendschwung, Kontinuität gegen Aufbruch.

Die beiden müssten dann noch gute Partnerinnen für die Doppelspitze finden, und ein paar andere Paare sind ja auch noch im Rennen. Die SPD würde plötzlich wieder lebendig wirken, und das ist gut für die Republik.

Bloß kein zweites Amt

Jetzt kommt ein Dämpfer: Sowohl Scholz als auch Annegret Kramp-Karrenbauer sind in kurzer Zeit umgefallen. AKK hatte verkündet, das Verteidigungsministerium passe nicht zu ihren Aufgaben als Parteivorsitzende. Scholz hatte gesagt, ein Finanzminister habe nicht die Zeit, auch noch Parteivorsitzender zu sein. Man könnte das so zusammenfassen: Niemand hatte die Absicht, ein zweites Amt zu übernehmen.

Man kann ja immer seine Worte fressen, aber wenn das zweimal in so kurzer Zeit auf der Topetage der Politik passiert, darf sich der Bürger auch verschaukelt fühlen. Was soll man denen noch glauben?, ist eine populistische Frage. Aber hier hat sie ihre Berechtigung.

Bundesbobbycar

Sollte an diesem Wochenende innenpolitisch nicht so viel passieren, liegt das an der Hüpfburg, dem Bobbycar-Parcours und der Hacker-Show. Die Bundeskanzlerin und ihre Minister sind heute und morgen mit dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung beschäftigt. Sollten Sie in Berlin sein, haben Sie die seltene Chance, Angela Merkel an ihrer Arbeitsstätte zu besuchen.

Unverfügbar verfügbar

Gestern habe ich hier das Buch "Unverfügbarkeit" von Hartmut Rosa erwähnt. Mich hatte der Titel angezogen, weil ich manchmal gern unverfügbar wäre. Nun habe ich die Hälfte gelesen und musste erfahren, dass Rosa dieses Wort in einem anderen Sinne versteht. Die Welt präsentiert sich uns in permanenter Verfügbarkeit, über das Smartphone vor allem. Wir können jederzeit von überall nahezu jede Information abrufen, wir können jederzeit von überall nahezu alles kaufen.

Man ahnt schon, dass dies nur eine scheinbare Verfügbarkeit sein kann. Alles lässt sich aufrufen und abrufen, aber es fehlt die Resonanz, die Welt aus dem Smartphone tritt nicht in eine tiefere Beziehung zum Bürger, bleibt damit unverfügbar. Auch ein interessanter Gedanke. Ich halte Sie weiter auf dem Laufenden.



Gewinner des Tages

Wenn jemand drei Schüsse auf das Tor des FC Bayern München in München abgegeben und dreimal getroffen hat, dann ist völlig klar, dass er mit dem vierten Schuss scheitert. Anders kann es nicht sein, solche Serien gibt es nicht, schon gar nicht gegen die Bayern, schon gar nicht gegen Manuel Neuer. Dachte man sich vor dem Bundesligaauftakt gestern Abend in München, Bayern gegen Hertha BSC.

Auf dem Platz stand ein Mann mit dem schönen Namen Dodi Lukebakio. In der letzten Saison spielte er für Fortuna Düsseldorf und traf mit drei Schüssen dreimal in der Münchener Allianz Arena. Lukebakio ist zu Hertha gewechselt, und was passierte mit seinem ersten Schuss im blau-weißen Trikot? Er trudelte ins Tor. Ein Märchen. Das Spiel endete 2:2. Für die Bayern und ihre Fans wird das wohl keine lustige Saison.

