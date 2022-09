Im Eiskunstlauf gibt es ja den Dreifach-Toeloop, einen kühnen Sprung mit erstaunlichen Drehungen und Wendungen. Merz beherrscht die rhetorische Entsprechung.

Am Sonntag sagte er erst, es verbiete sich in Zeiten der Krise für einen Oppositionsführer, nur zu kritisieren. Das war die Position, von der er absprang zu einem vergifteten Lob der Koalition (halbe Drehung): Er sagte, er freue sich, dass die Regierung im Entlastungspaket einige seiner Forderungen übernommen habe. Dann folgte eine Kritik-Kaskade am Entlastungspaket, also eine ganze Drehung, denn das war ja das Gegenteil dessen, was er vorangestellt hatte. Ihm fehle eine Antwort darauf, so sagte er, woher der Strom für die nächsten Monate kommen solle. Er sei zwar für eine Stilllegung der Atomkraftwerke (wieder eine halbe Drehung), aber eben nicht so bald (nächste halbe Drehung). Außerdem denke die Koalition bei ihren Entlastungen zu wenig an die Wirtschaft, vor allem die kleineren und mittleren Betriebe – neues Thema, neue Figur.

Gegen Ende des Interviews wurde deutlich, dass Merz schwerstens davon ausgeht, der nächste Kanzlerkandidat der Union zu sein, auch wenn er das so ganz noch nicht zugeben darf. Als die Sprache darauf kam, verströmte er eine heitere Selbstgewissheit. Sollte Merz heute ähnlicher Stimmung sein, wird Olaf Scholz schon mal die Bauchatmung trainieren können. Die entspannt und wäre eine gute Übung für 2025 – oder wann auch immer die nächste Bundestagswahl ansteht.

Putin spricht

Heute wird Kremlchef Wladimir Putin in der russischen Hafenstadt Wladiwostok eine Rede halten. Voraussichtlich wird er auch zur Lage in der Ukraine etwas sagen und zu den westlichen Sanktionen. Deswegen wird die Rede in aller Welt gespannt erwartet.

Das übergeordnete Thema lautet: »Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt«. Den Zynismus gibt es inklusive. Schließt man aus früheren Äußerungen des russischen Präsidenten, wird er auch diesmal für eine solche Weltordnung werben. Seine Definition einer multipolaren Ordnung geht davon aus, dass der Westen bisher alles dominiere, es jetzt also an der Zeit sei, Macht auf verschiedene Länder zu verteilen, die Putin wiederum als Opfer des Westens sieht – auf Russland vor allem.