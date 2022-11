Die Lage am Morgen

»Was wir im Kern erleben, ist eine Abstimmung mit den Füßen«, sagt SPIEGEL-Korrespondent Christoph Giesen in einer Videoanalyse. Und man dürfe nicht vergessen: »China ist eine Digitaldiktatur.« Die Massenüberwachung mit Gesichtserkennung und Ortungsdiensten funktioniere so gut, dass jede Chinesin und jeder Chinese, die sich auf die Straße wagen, mit Polizeibesuch rechnen müsse.

Wie die »New York Times« berichtete, flüchten sich manche Chinesen in Sarkasmus, indem sie völlig übertriebene Lobpreisungen ihrer autokratischen Führung in die lückenlos überwachten sozialen Netzwerke ihres Landes posten. Oder ihre angebliche Begeisterung für Coronatests.

Da mutet der heutige deutsche Beitrag zum Thema Corona putzig an: Die Barmer Ersatzkasse stellt ihren »Pflegereport 2022« vor, zum Thema »Sind Pflegeheime weiterhin Corona-Hotspots?« Aus Sicht von Xi Jinping wäre die Frage garantiert mit Ja zu beantworten. In China dürfte schon der Besuch einer Kontaktperson eines Infizierten reichen, um ganze Heime samt Pflegepersonal wochenlang zu isolieren. In Deutschland ist man da zum Glück nach der anfänglichen Abschottung pflegebedürftiger Menschen viel lockerer geworden.

Gehen, fahren, stillstehen

Noch ein Thema, das Zero-Covid-Anhängerinnen und Anhängern den Angstschweiß in die Maske tropfen lassen dürfte: Heute tagen die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder mit ihrem Bundeskollegen Volker Wissing in einer Videoschalte. Es wird unter anderem um die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gehen. Bremen, das derzeit den Vorsitz der Konferenz inne hat, hat einen Antrag auf ihre Abschaffung gestellt.