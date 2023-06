Die Lage am Morgen

In Luxemburg ist derweil heute einer dieser Tage, an denen die Pressestelle des Europäischen Gerichtshofs die Postfächer von Europas rechtspolitischen Korrespondentinnen und Korrespondenten überflutet mit Mitteilungen über neueste Entscheidungen. Als ich für diese Themen noch zuständig war – es ist zwar lange her, aber die Erinnerung fühlt sich frisch an, da ich die Mitteilungen bis heute nicht abbestellt habe – da graute mir immer davor, diesen Wust der vielen unspektakulären Nachrichten durchzuschauen auf die gelegentlichen Knaller.

Heute geht es gleich mehrmals um das besonders bürgernahe Thema Corona und Reisen. Ein Fall betraf ein österreichisches Paar, dessen Flug von Mauritius in die Heimat mit Austrian Airlines zu Beginn der Pandemie annulliert worden war. Sie flogen daher in einer von ihrer Wiener Regierung gebuchten Maschine zurück – ebenfalls Austrian Airlines, selber Tag, vermutlich exakt die von ihnen gebuchte Verbindung, nur mussten sie abermals ein Ticket bezahlen. Ob das vielen Leuten so ging? Gerecht klingt es jedenfalls nicht. Jetzt muss man nur heute die Pressemitteilung finden...

Nach Korruptionsskandal um Katar: »Marokkogate« im EU-Parlament

Gewinner des Tages…

… sind für mich die Kolleginnen und Kollegen von SPIEGEL TV. Sie haben gerade eine einstündige Dokumentation über den Rammo-Clan vorgelegt, die es in sich hat. Es ist eine Rekonstruktion des spektakulären Einbruchs in das Grüne Gewölbe in Dresden und des Diebstahls von unschätzbar wertvollen Juwelen wie dem Sachsenschatz. Der einstündige Film ist außerdem ein Sittengemälde der Großfamilien, die hinter dem Coup stehen.