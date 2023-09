Die Lage am Morgen

Seit Mai wurden in Kanada Milliarden Bäume zerstört und Tiere getötet – »die verbrannte Fläche ist größer als der gesamte Waldbestand in Deutschland«, heißt es in dem Bericht. »Das Brandinferno übersteigt alles, was seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen bekannt ist. Noch sieht es nicht so aus, als sei es bald vorüber.«

Ist der Klimawandel schuld daran? Natürlich nicht in dem Sinne, dass die Hitze die Brände erzeugt. Es braucht noch menschlichen Leichtsinn, oder vielleicht einen Blitzschlag oder Funkenflug. Aber: »Der Klimawandel hat Waldbrände in Nordost-Kanada mehr als doppelt so wahrscheinlich gemacht«, berichten die Kollegen.

Kanadas Inferno in Grafiken: Als wären alle deutschen Wälder verbrannt

Lesen Sie hier den aktuellen SPIEGEL-Leitartikel

Rettet das E-Auto: Die Bundesregierung kürzt die Kaufprämien für Batteriefahrzeuge zur falschen Zeit. So wird das nichts mit der Verkehrs- und Klimawende.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Die größte Einzelspende aller im Bundestag vertretenen Parteien erhielt im ersten Halbjahr 2023 die AfD. Wie hoch war sie?

Gewinnerin des Tages…