Die Lage am Morgen

Er war in dieser ganzen Zeit übrigens nur einmal in China und da sieht man schon, dass Scholz andere Akzente setzt als seine Vorgängerin und China-Rekordreisende Angela Merkel. Der Kanzler, folgt man seinen Reden, empfindet die Welt als multipolare Veranstaltung. Bipolarität ist von gestern. Und die soll es auch nicht in der Neuauflage Amerika vs. China geben.

Also bereist Scholz offensichtlich erst mal jene Länder, die demografisch, wirtschaftlich und politisch aufstrebend sind – und die Pfeiler einer multipolaren Welt sein können.

Dazu gehören, macht man es an Scholz’ vergangenen Reisen fest, unter anderem: Indien, Indonesien, Brasilien und eben die Staaten Afrikas.

So versicherte Scholz in Äthiopien, er setze sich dafür ein, dass die Afrikanische Union – ein Zusammenschluss 55 afrikanischer Staaten, Sitz in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba – Teil des G20-Clubs werde. »Längst überfällig« sei das, sagte er: Die afrikanischen Länder müssten in der internationalen Politik »eine größere Rolle spielen, die ihrer Bedeutung gerecht wird«.

Da ist er, der Sound der Multipolarität.

Mein Kollege Christian Teevs ist mit an Bord des Regierungsairbus’. Er sagt: »Die Afrikanische Union spielt eine zentrale Rolle im Konfliktmanagement, aktuell bei den Bestrebungen für einen Waffenstillstand im Sudan.« Dennoch sei der Besuch in Äthiopien heikel gewesen für Scholz, kurz nach dem Ende des Bürgerkrieges mit 600.000 bis 800.000 Toten und schwersten Menschenrechtsverletzungen.

In Kenias Hauptstadt Nairobi heute stünden Handel, Entwicklungshilfe und Klimaschutz im Zentrum der Gespräche. »Für Scholz ist die Reise Teil seiner Politik, die Zusammenarbeit mit Ländern des Globalen Südens zu vertiefen«, meint Christian.

Besuch in Äthiopien: Scholz will Afrikanische Union in die G20 aufnehmen

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Moskau ist längst erreichbar: Hat Kiew einen Drohnenangriff auf den Kreml ausgeführt? Beweise gibt es nicht – aber die Ukraine ist dazu technisch bestens in der Lage. Die entsprechende Industrie hat sich im Krieg weit entwickelt.

Der Pianist, der Kritiker »Kriegstreiber« nennt: Der Pianist Konstantin Lifschitz lehrt an der Hochschule Luzern. Dort geriet der Künstler unter Druck, nachdem er bei einem Festival in Nowosibirsk aufgetreten war, dem Putin »eine noble Mission« bescheinigte.

»Ich trinke keinen Tee mit Fremden«: Der frühere Schachweltmeister Garri Kasparov gehört zu den russischen Prominenten, die Wladimir Putin scharf kritisieren. Bei einer Preisverleihung im bayerischen Gmund äußerte er sich zu seiner eigenen Bedrohungslage.

Zweite Kampfpanzer-Lieferwelle

Der Truppenübungsplatz Klietz liegt auf der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Einst trainierten dort NVA-Artillerieeinheiten, nach 1990 übernahm die Bundeswehr. In diesen Tagen und Wochen werden in Klietz ukrainische Soldaten an Leopard-1-Kampfpanzern ausgebildet, was wiederum Verteidigungsminister Boris Pistorius heute Vormittag einen Besuch wert ist. Seinen dänischen Amtskollegen bringt er auch gleich mit.