Die Lage am Morgen

Bei der Generaldebatte im vergangenen Jahr durften wir einen Kanzler in Rage erleben. Und ich muss zugeben: Es hat mich beruhigt zu sehen, dass der Mann auch emotional kann. »Wenn andere die Probleme lösen, die Sie noch nicht mal erkannt haben, dann reden Sie einfach drumherum«, schleuderte er Oppositionsführer Friedrich Merz entgegen.

Denn es war der CDU-Chef, der Scholz mit harten Attacken aus der Reserve gelockt hatte. Diese Auftritte im Bundestag, sie liegen Merz, der andernorts so oft daneben liegt. Am Montag etwa, auf dem Gillamoos-Volksfest in Niederbayern, hat Merz nicht nur diesen putzigen Gillamoos-ist-Deutschland-Satz gesagt und dann wie nebenbei eine Koalitionsabsage an die Grünen auf Bundesebene gesendet.

Er hat Bayern auch als das »am besten« regierte Bundesland in Deutschland bezeichnet – wohlgemerkt ein Land, in dem Merz’ Partei gar nicht in der Regierung vertreten ist. Grüße gehen an dieser Stelle raus an die CDU-geführten Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Im Bundestag wird Merz heute womöglich wieder von der »Hampel-Ampel« sprechen, aber er wird Scholz kaum mehr so triggern können wie noch im letzten Jahr.

Der Kanzler, dessen Koalition auch nach dem Versöhnungsgipfel von Schloss Meseberg alles andere als versöhnt ist – siehe Debatte über den Industriestrompreis oder über den Sparhaushalt des Finanzministers – wird vielleicht neuerlich Besserung geloben; er wird wohl das Übliche sagen zur Ukraine und den Waffenlieferungen (die Sache mit der Besonnenheit kommt sicher vor). Und er mag ein Späßchen machen über seine Augenklappe. Die trägt er derzeit als Folge eines Unfalls beim Joggen.

FDP-Chef Christian Lindner hat ihm gestern bereits die Vorlage gegeben: »Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig etwas nach rechts begrenzt.« Denn rechts außen im Parlament, da sitzt die AfD. Lindner: Vielleicht finde Scholz in dieser Begrenzung ja »demokratischen Trost«.

Brüssel statt Berlin

Höre ich das Kurzwort MPK, denke ich immer auch an: Corona. Erinnern Sie sich noch an dieses stundenlange Ringen der 16 Regierungschefinnen und -chefs mit Kanzlerin Merkel über die richtigen Maßnahmen? Na klar. Unvergessen. Und glücklicherweise passé.