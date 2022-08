Die Lage am Morgen Die Schwäche des Kanzlers

Es geht um das Treffen mit Mahmud Abbas am Dienstag im Berliner Kanzleramt, als der Palästinenserpräsident den Israelis »50 Holocausts« an seinem Volk vorwarf – was nicht nur faktischer Unsinn ist, sondern auch eine inakzeptable Verharmlosung des Völkermordes der Nazis an den Juden. Lapid hat Abbas' Aussagen »eine ungeheuerliche Lüge« und »moralische Schande« genannt. Klare Worte, die man sich auch vom deutschen Regierungschef gewünscht hätte – der stand schließlich direkt neben Abbas, als dieser ausfällig wurde. Aber Scholz sagte nichts, gab seinem Gast stattdessen die Hand – und hat nun ein Problem.

Jetzt versucht der Kanzler, einen Schaden zu begrenzen, der im Grunde nicht mehr zu begrenzen ist. Die Empörung wird nachgeschoben, der Palästinenservertreter in Berlin einbestellt, und der Regierungssprecher muss alle Schuld auf sich laden, weil er die Pressekonferenz beendet habe, ohne seinem Chef die Gelegenheit zum Widerspruch zu geben.

Nun lässt sich aus der Ferne immer leicht urteilen, wie sich jemand in bestimmten Situationen möglichst schlagfertig zu verhalten hat. Auch besteht kein Zweifel an der Haltung des Kanzlers, seinem aufrichtigen Entsetzen, an seiner Zerknirschtheit über das Geschehene.

Aber die Sache ist zu groß, um einfach darüber hinwegzugehen. Wenn ein Gast auf deutschem Boden, zumal einer, der für antisemitische Entgleisungen bekannt ist, inmitten der Regierungszentrale, im Beisein des Bundeskanzlers unwidersprochen den Holocaust verharmlosen kann, dann lässt sich das nicht als ärgerlicher Ausrutscher abtun.

Der Sozialdemokrat wäre gut beraten, grundsätzliche Lehren aus dem Desaster zu ziehen. Denn, daran erinnern meine Kollegen in ihrer Analyse des Vorfalls, es ist »nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz auf Pressekonferenzen oder öffentlichen Podien keine ganz so gute Figur macht«. In der Vergangenheit ging es dabei oft, anders als im aktuellen Fall, um Stilfragen. So schlaumeiert der Kanzler gerne mal überheblich oder lässt fragende Journalisten abblitzen. Er mag das witzig finden, in Wahrheit offenbart dieses Verhalten eine kommunikative Schwäche, die er sich in diesem Amt nicht erlauben kann.

Und immer geht es auch um politischen Instinkt. Scholz muss aufpassen, dass ihm dieser Instinkt in entscheidenden, öffentlichen Momenten nicht abhandenkommt.

Erdoğans Ziele

An Selbstbewusstsein, das ist bekannt, mangelt es dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan nicht. So wundert es kaum, wenn das Präsidialamt die Ziele für das Treffen Erdoğans mit Uno-Generalsekretär António Guterres und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Donnerstag hoch steckt. Es solle in Lwiw unter anderem um die »Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischem Wege« gehen, hieß es vorab aus Ankara.