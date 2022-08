Die Lage am Morgen Schlimmer Verdacht: Ist der Kanzler beliebt beim Volk?

Auch die Dauer der Reise, drei Tage, ist ungewöhnlich. Scholz und Habeck wollen in Kanada vor allem für neue Energiekooperationen werben; eine »Wasserstoff-Vereinbarung« soll geschlossen werden. Es geht auch um die Handelsbeziehungen, das umstrittene Abkommen CETA zwischen Kanada und der EU, dessen Ratifizierung in Deutschland noch aussteht.

Aber besonders wichtig ist Scholz und Habeck das Thema Flüssiggas, das in Deutschland ab Herbst dringend gebraucht wird. Kanzler und Minister würden gerne Ersatz für russisches Gas in Kanada bestellen, nachdem sie in Katar und Norwegen schon vergeblich dafür geworben haben. Aber da es an Kanadas Küste keine passenden Exportterminals gibt, werden solche Deals frühestens in zwei Jahren möglich sein. Und offenbar gibt es auch in Kanada lokalen Widerstand gegen die Gasförderung durch Fracking, sodass sich Scholz sogar mit einem widerspenstigen Provinzpolitiker vor Ort treffen will.

Vielleicht kann er den Mann ja einschläfern, wie sonst Mitglieder von Untersuchungsausschüssen zur Cum-Ex-Affäre? »Schönen Dank für Ihre Frage, lassen Sie mich das etwas ausführen...«

Vier Busen, kein Cum-Ex

Vielleicht sollte man Spott über den Kanzler und seine Methoden aber vorsichtiger dosieren. Ist Olaf Scholz am Ende beliebter beim Volk, als es die Umfragen suggerieren? Ein kleiner Seismograph war der gestrige »Tag der offenen Tür« der Bundesregierung: Die Warteschlangen vor dem Kanzleramt zogen sich über einen halben Kilometer. Drinnen Volksfest-Atmosphäre, Familien, Alte und Junge, Budenzauber, Musikkapelle, Liegestühle, ein Kanzler-Heli zum Reinklettern und anderthalb Stunden Bürgersprechstunde mit Olaf Scholz.