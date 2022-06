Die Lage am Morgen Scholz muss Deutschlands Ziele kenntlicher machen!

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Interviews in den vergangenen Tagen klargemacht, dass er nichts davon hielte, wenn Deutschland sich von einer Politik des »Spagats« leiten ließe, sich also einerseits um die Ukraine bemühe, sich aber zugleich darum sorge, dass Putin nicht sein Gesicht verliere.

Der polnische Politologe Piotr Buras schreibt nun in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL ebenfalls, Deutschland möge endlich die Vorstellung aufgeben, seine Rolle in Europa sei die eines »ehrlichen Maklers«, der am Verhandlungstisch gegenseitige Interessen zum Ausgleich bringe. Er fordert Deutschland auf, selbst Position zu beziehen.

Es sollte der deutschen Regierung zu denken geben, dass Vertreter aus Osteuropa, die ihr nahestehen, sie so sehen: um Ausgleich bemüht, aber unklar. Natürlich muss sie weiterhin zugleich der Ukraine beistehen und Putin als brandgefährliches Gegenüber genau im Blick behalten. Es ist aber dringend nötig, die eigenen Ziele kenntlicher zu machen. Selenskiyj gegenüber, Putin gegenüber, der Welt gegenüber. Zum Beispiel: Wie will Deutschland der Ukraine den Weg in die EU bahnen?

Vorwurf sexueller Übergriffe: Kevin Spacey, Shakespeare und der menschliche Abgrund

Bereits vor fünf Jahren, auf dem Höhepunkt der #MeToo-Debatte, wurde der US-Schauspieler Kevin Spacey mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Heute nun soll der Oscar-Preisträger um 10 Uhr vor dem Westminster Magistrates Court, einem Gericht in London, erscheinen. Spacey ist wegen vierfacher sexueller Nötigung von drei Männern angeklagt. Zudem wird ihm vorgeworfen, eine Person ohne Zustimmung zu sexuellen Handlungen verleitet zu haben.

Spacey teilte über seinen Sprecher mit, er sei zuversichtlich, dass das Verfahren seine Unschuld beweisen werde.