Die Lage am Morgen Trägt er eine, trägt er keine?

… sind die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Berlin. Sie haben heute, eine Woche nachdem hier für alle anderen die Schule wieder begonnen hat, ihren ersten Schultag. Das ist, wenn man in Berlin zur Schule geht, nicht per se ein Grund zur Freude. Aber immerhin werden die Neuen in den nächsten Wochen sowohl ihre Lehrerinnen und Lehrer als auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler täglich persönlich treffen, werden Freunde finden, sich darum streiten, wer neben wem sitzen darf. Und diesen ganz speziellen Schulgeruch aufnehmen, der sich, davon habe ich mich am Wochenende wieder mal überzeugt, in den letzten Jahrzehnten seltsamerweise nicht verändert hat.

Das ist gut, weil es in der Pandemie Erstklässler gegeben hat, die all das zumindest zeitweise nicht erleben konnten, sondern, weil die Schulen geschlossen waren, vor dem Bildschirm saßen. Wenn es gut lief, die Schule also Digitalunterricht anbot. Wenn es schlecht lief, füllten sie zu Hause Arbeitsblätter aus.

Meine jüngste Tochter ist am Samstag eingeschult worden. Sie hat sich gefreut, es war eine schöne Feier, und in der Mensa der Schule konnte man zwischendurch ein Stück Kuchen essen. Dort stand ein Gerät herum, das ich noch nie gesehen hatte, weiß und etwas unförmig. Es war ein Luftfilter.

Kurz war ich irritiert, weil mich das Gerät daran erinnerte, dass die Pandemie ja immer noch nicht vorbei ist, dass niemand weiß, wie der Herbst und der Winter werden. Dann freute ich mich, weil ich den Fortschritt sah. Vor zwei Jahren gab es so etwas in der Schule noch nicht, zumindest nicht in unserer. Manchmal sind es die kleinen Dinge.