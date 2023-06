Die Lage am Morgen

Früher, also ganz früher, waren das Veranstaltungen, die nicht einmal hier in Berlin besonders breit wahrgenommen wurden, sondern eher etwas für die echten, harten Politik-Nerds waren. Das hat sich in der Pandemie geändert, da wurden die MPKs zu Großereignissen, weil dort Bund und Länder über die Coronamaßnahmen berieten – und stritten.

Plötzlich blickte das ganze Land auf die Runde, gespannt, welche neuen Zumutungen oder Lockerungen sie beschließen würde (wobei manche ja auch Lockerungen als Zumutungen empfanden). Und plötzlich drang aus der Runde viel mehr nach draußen, es gab quasi Liveticker von den Auseinandersetzungen, teils im Wortlaut, Söder gegen Laschet, Laschet gegen Kretschmann, Söder gegen alle. Es waren große Dramen, aber vielleicht habe ich das auch nur so in Erinnerung, und es lag vor allem daran, dass sonst nicht viel los war. Jedenfalls kommt es mir jetzt, beim Schreiben, einigermaßen seltsam vor, im Zusammenhang mit Armin Laschet und Winfried Kretschmann von großem Drama zu schreiben. Womöglich waren wir in der Pandemie schon mit Bauerntheater zufrieden.

Dabei fällt mir das Gespräch mit der Person aus dem Politikbetrieb wieder ein, die während der MPKs so gern SPIEGEL-Artikel liest. Wir Medien, sagte diese Person im selben Gespräch sinngemäß, würden uns oft zu sehr auf solche Dramen konzentrieren: Wer gegen wen, wer am Ende gewinne oder verliere, wer triumphiere oder das Nachsehen habe.

Ich habe darüber nachgedacht, und natürlich ist da etwas dran. Ich finde das grundsätzlich auch nicht schlimm, Politik besteht zu einem guten Teil aus Kampf, aus Streit um Macht und Einfluss, deshalb ist es unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Wir sollten nur die Inhalte nicht vergessen, um die es ja auch noch geht (manchen Ministerpräsidenten vorrangig, manchen eher als Randaspekt), deshalb an dieser Stelle kurz und trocken die Themen der MPK laut Ankündigung der Deutschen Presse-Agentur: Energie, Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Ukrainekrieg und Nationale Sicherheitsstrategie, Flüchtlingspolitik, Verwaltungsmodernisierung.

Und falls es doch Drama gibt, werden meine Kollegen Ihnen heute davon berichten. Versprochen.

Kürzlich war ich für ein paar Tage in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, aus privaten Gründen. Danach habe ich mich gefragt, warum ich nicht schon viel früher mal da war (einmal war ich vorher dagewesen, im Schlepptau einer Verteidigungsministerin, aber das waren nur ein paar Stunden, zählte also nicht). Vilnius ist sehr schön, und vor allem ist es überhaupt nicht weit weg von Berlin, was mich mal wieder daran erinnert hat, dass ich im Osten einen großen blinden Fleck habe. Als Kind der Bundesrepublik habe ich mir noch immer nicht die Westorientierung ausgetrieben, im Urlaub reise ich nach wie vor an den Atlantik statt auf die Kurische Nehrung, was mit Wohnsitz Berlin ein ziemlicher Wahnsinn ist. Ich muss daran arbeiten.

Ich komme deshalb auf Vilnius, weil dort im Juli der Nato-Gipfel stattfindet. Die Stadt bereitet sich jetzt schon vor – genau wie die Verteidigungsminister der Nato-Staaten, die sich zu diesem Zweck heute in Brüssel treffen. Es wird dort, wie mir mein Brüsseler Kollege Ralf Neukirch erklärt hat, wieder einmal um die Frage gehen, welche Perspektive die Nato der Ukraine bietet. Kann sie Mitglied des Bündnisses werden – und wenn ja, wann? Und welche Sicherheitsgarantien kann die Nato für den Fall abgeben, dass der Krieg irgendwann vorbei ist und die Ukraine (noch) kein Mitglied der Allianz ist? Außerdem wird es natürlich wie immer ums Geld gehen, um die Frage, wie viel die Nato-Staaten für Verteidigung ausgeben, ob dafür zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausreichen (die Deutschland zuletzt immer weit verfehlt hat), oder ob es sogar mehr sein müsste.