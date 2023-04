Die Lage am Morgen

Mit leichter Verspätung hielten die beiden Regierungschefs im Garten eine Pressekonferenz ab. Hier wurde schnell deutlich, warum Bundeskanzler Reisen in befreundete Länder so mögen. Es gibt kübelweise Lob, Begeisterung. Hier ein Auszug vom Eröffnungsstatement Costas in der Originalübersetzung:

»Erlauben Sie mir an dieser Stelle, Kanzler Olaf Scholz für die hervorragende Arbeit zu beglückwünschen, die Deutschland in sehr kurzer Zeit gemacht hat, um die Energieautonomie wiederzuerlangen (…). Deutschland war sicherlich eines der Länder, das am stärksten von dieser Krise betroffen wurde und ist sicherlich das Land, das diese Situation am schnellsten auf eine sehr entscheidende Weise überwunden hat. Dafür will ich Kanzler Scholz beglückwünschen.«

Als wäre der Kanzler in einen Honigtopf gefallen. Wann hätte er das je in dieser Dichte in Deutschland über sich gehört, gelesen? An den Journalisten hat er ohnehin nicht das geringste Wohlgefallen, die mäkeln ihm zu viel. Und tatsächlich stellte einer der mitgereisten Journalisten in die angesüßte Stimmung des Kanzlers hinein eine dieser sauertöpfischen Fragen: Der Kompromiss der Ampelkoalition zum Austausch von Heizungen sei durch den Finanzminister im Bundestag infrage gestellt worden. »Ist das die Arbeitsweise dieser Koalition?«

Was machte jetzt Scholz? Er verließ den Olymp nicht, in den ihn Costa geliftet hatte, sondern zitierte das Struck'sche Gesetz: »Kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es die Regierung da reinschickt.« Und der Kanzler ergänzte gönnerhaft: »Das ist Demokratie.«