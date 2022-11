Die Lage am Morgen

Ich kann ja verstehen, dass man gegen die hohen Energiepreise demonstriert, auch gegen Coronamaßnahmen oder Russlandsanktionen, das soll alles möglich sein in diesem Land. Aber gleich gegen das ganze System? Und was ist damit gemeint? Die Demokratie?

Und noch etwas fand ich irritierend: Zum anschließenden »Aufzug« durch die Stadt werden 10.000 Menschen erwartet, darunter auch Anhängerinnen und Anhänger von Pegida und den Freien Sachsen, eine Gruppe, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer »Verdachtsfall« beobachtet wird. Bei der Gegendemo hingegen rechnet die Polizei mit 500 Protestierenden. Das wäre ein sonderbares Ungleichgewicht: Zwanzigmal mehr »Systemkritiker« als wehrhafte Demokraten?

Ich denke dabei an eine Äußerung von Wolfgang Kraushaar, den wir im neuen SPIEGEL zu den Klimaaktivisten der »Letzten Generation« und zu rechtsradikalen Tendenzen in der Gesellschaft befragt haben. Wir sollten uns in Sachen Rechtsradikalismus als Gesellschaft nicht »zurücklehnen« und den Behörden die Arbeit »alleine überlassen«, mahnt der Terrorismusforscher. »Wir müssen uns zur Wehr setzen.«

Wer kommt nach Biden?

Das endgültige Ergebnis der Midterm-Elections in den USA steht noch immer aus und damit auch die Antwort auf die spannende Frage, wer die Mehrheit im Senat haben wird. Dennoch richtet sich der Blick längst auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024. Bei den Republikanern haben die von Donald Trump unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten ihre Anhänger enttäuscht, weshalb plötzlich ein anderer Name als Hoffnungsträger der Partei gehandelt wird: Ron DeSantis, ein konservativer Hardliner, der seinen Gouverneursposten in Florida souverän verteidigte. Und bei den Demokraten?