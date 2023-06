Die Lage am Morgen

Horch, was kommt von draußen rein?

Ist es eine gute Nachricht, dass heute nach menschlichem Ermessen (und der dpa-Terminvorschau) wenig los sein könnte in Deutschland und der Welt? Die Koalition ist endlich einig im Heizungsstreit. In Russland regiert der Kriegstreiber im Kreml zwar weiter, aber wenigstens ist es der Kriegstreiber, den wir halbwegs kennen. In Sonneberg sucht sich der frisch gewählte AfD-Landrat Robert Sesselmann vermutlich gerade eine neue Sitzgruppe für sein Büro aus.

Dazu gibt es in Berlin einen CSD-Empfang im Bundesfamilienministerium zum Pride-Month, in Konstanz eine Konferenz der Verbraucherschutzminister, und in Braunschweig weiht Nancy Faeser eine neue Staffel von Löschflugzeugen ein. Und ein Top-Termin ist der Besuch des Präsidenten der Republik Nordmazedonien, Dimitar Kovačevski, bei Kanzler Olaf Scholz.

Aber Obacht, oft ist die Ruhe solcher Tage trügerisch. Die Welt kann über Nacht aus den Fugen geraten – oder das politische Berlin, irgendwann in der Mittagspause. Soll niemand die Umtriebe eines Jewgenij Prigoschin in seiner neuen Heimat Belarus unterschätzen, oder (wenn auch natürlich auf viiiiiiel kleinerem, viel friedlicherem Niveau) den Widerstandsgeist der FDP-Heizungsrebellen wie Frank Schäffler.

Scholz' Besucher Kovačevski könnte auch schlecht gelaunt sein. Sein Staat Nordmazedonien hatte für bessere Chancen auf einen EU-Beitritt eigens seinen Namen geändert. Doch viel näher ist man seither nicht an Brüssel herangerückt, das steigert den Frust in Skopje.

Olaf Scholz unterstützt die Staaten des Westbalkan auf dem Weg zum EU-Beitritt, auch um sie gegen den Einfluss Russlands zu immunisieren. Aber bei seinem Antrittsbesuch in der Region warnte der Kanzler auch, dass die Beitrittsgespräche nicht »in sechs Monaten« über die Bühne gehen würden. Seither sind zwölf Monate verstrichen.

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Putin und seine Generäle stehen vor einem Dilemma: Ein halbes Dutzend Söldnertruppen kämpft mittlerweile unter russischer Flagge in der Ukraine. Verteidigungsminister Schoigu will nun alle unter seinem Kommando vereinen – auch wenn die Gruppen untereinander konkurrieren.

Wie der Krieg nach Russland kommt: Der Wagner-Aufstand sorgte für Unruhe in Russland. Doch es ist nicht der einzige Vorfall, der die Menschen im Land mit dem Krieg konfrontiert und Putins Macht herausfordert. Die Datenanalyse zeigt, wo sich die Attacken häufen .

»Ich gehe davon aus, dass die Russen Prigoschin liquidieren werden«: Er forscht zum Söldnertum von der frühen Neuzeit bis heute: Hier erklärt Politikwissenschaftler Herfried Münkler, warum Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin den Machtkampf gegen die Armee verloren hat – und den Geheimdienst fürchten muss .

Der SPIEGEL-Leitartikel befasst sich heute mit bislang weniger beachteten Folgen des jüngsten AfD-Erfolgs:

Die Trumpisierung der deutschen Klimadebatte: Die Energiepolitik ist der Spaltpilz für die Gesellschaft. Es drohen Verhältnisse wie in den USA.

Hör mal, wer da hämmert