Die Lage am Morgen Und jetzt noch mal auf Französisch, bitte

Und sonst? Ende nächster Woche trifft sich die CDU in Hannover zum Parteitag. Was ich davon bislang wahrgenommen habe, ist die Tatsache, dass es dort um eine Frauenquote für die Partei gehen wird, um die Frage, ob man sich nun eine gibt oder nicht. Das ist sicherlich eine wichtige Frage, erst recht wenn man bedenkt, dass sich weder für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer noch von Armin Laschet an der CDU-Spitze auch nur eine einzige Frau beworben hat. Es gibt da offenkundig ein Problem. Die Frage ist nur, ob es dieser Tage nicht noch andere, größere Probleme da draußen in der Welt gibt, zu denen man gern mal etwas von der CDU hören würde – und zwar etwas, das über die Feststellung hinausgeht, dass die Ampel mal wieder alles falsch macht. Ich denke: Ja, würde man schon gern.

Ich erinnere mich noch gut an den November 2009. Damals traf sich die SPD in Dresden zum Bundesparteitag. Die Sozialdemokratie lag am Boden, bei der Wahl war sie auf 23 Prozent abgestürzt. Sigmar Gabriel, der dann bis 2017 Parteichef bleiben sollte, hielt dort, in Dresden, wahrscheinlich die Rede seines Lebens. Es gelang ihm, diese in sich selbst erschütterte Partei wieder aufzurichten, ihr zumindest den Ansatz eines neuen Selbstbewusstseins zu vermitteln. Er forderte die SPD auf, wieder raus ins Leben zu gehen, wo es laut sei und brodele, wo es rieche, gelegentlich stinke. Ich musste an Kanalisation denken, aber es klang trotzdem gut. Den Saal hatte Gabriel damit jedenfalls, die Genossen tobten.

Vielleicht ist das Problem von Merz, dass er eine solche Rede gar nicht halten muss, weil es der CDU dafür nicht schlecht genug geht. In den Umfragen steht sie passabel da, und die Ampel fällt derzeit eher durch Gegifte als durch souveränes Regieren auf. Womöglich richten sich im Konrad-Adenauer-Haus die Ersten schon wieder darauf ein, in drei Jahren zurück ins Kanzleramt zu ziehen, das sie ohnehin für ihr natürliches Habitat halten. Aber so läuft das in der Demokratie eher nicht.

Im Herbst 2025 werden Olaf Scholz und Robert Habeck, wenn aus ihrer Sicht alles gut läuft, vier Jahre lang regiert haben. Sie werden, auch davon darf man ausgehen, nicht alles schlecht gemacht, sondern die Republik durch die eine oder andere Krise geführt haben. Weshalb die Deutschen sich dann die Frage stellen dürften, warum genau sie jetzt eigentlich einem fast 70-Jährigen ohne jede Regierungserfahrung das Land anvertrauen sollten.

Nach allem, was man hört, wird die Spitze der Unionsfraktion zum Ende der Woche ein Papier mit Antworten auf die Zeit und ihre Krisen präsentieren. Außerdem will Merz wohl nächste Woche im Bundestag eine wegweisende Rede halten. Ich bin ja mal gespannt.

Ich gebe zu, ich bin in manchen Dingen etwas langsam. Ich bin nicht besonders schnell zu Fuß, esse erstaunlich schleppend, und ich brauche oft (für mich selbst) ermüdend lang, mir eine Meinung zu bilden.

Bei manchen Themen schwanke ich regelrecht hin und her, höre hier ein Argument, das mich überzeugt und dann ein Argument für die Gegenposition, das ich ebenfalls einleuchtend finde. Das führt irgendwann dazu, dass ich zwar eine Tendenz habe, einen Drang in eine Richtung, aber keine Meinung, die ich jederzeit gegen alles und jeden verteidigen würde. Das ist nicht bei jedem Thema so, aber bei manchen.

Ein Beispiel für diese zweite Sorte ist das Thema Cancel Culture, Sie werden schon davon gehört haben. Es geht dabei um die Annahme, man könne bestimmte Dinge nicht mehr sagen, weil sonst ein Sturm der Entrüstung über einen hinwegfegen könne, der Karrieren zerstöre und Personen zu Unpersonen mache. Mein Kollege René Pfister hat über diesen ganzen Komplex ein Buch geschrieben, es heißt: »Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht«. Im SPIEGEL der vergangenen Woche ist daraus eine längere Passage erschienen, darin schreibt René, selbst vielen fortschrittlich eingestellten Menschen werde »langsam unheimlich, wenn sie sehen, wie schnell man in Ungnade fallen kann.«

Das konnte ich so erst mal unterschreiben. Ich war und bin nicht komplett Renés Meinung, fand aber in seinem Text überzeugende Punkte und Argumente. Dann las ich einen Text meines Kollegen Jonas Schaible zum selben Thema. Er war unabhängig von Renés Text entstanden, bildete aber ziemlich genau die Gegenposition ab. Ein Kernsatz darin lautet: »Das, was ›Cancel Culture‹ angeblich ist, existiert nicht. Aber es gibt Gründe, warum es vielen so vorkommt.« Jonas argumentiert das dann, wie ich finde, ziemlich gut durch. Auch in seinem Text haben mich Argumente überzeugt, womöglich noch ein paar mehr.

Mache ich es mir damit jetzt einfach? Natürlich irgendwie schon, indem ich Ihnen einfach beide Texte ans Herz lege. Aber vielleicht geht es Ihnen ja wie mir, und Sie finden es auch bereichernd, erst mal zwei Seiten zu hören beziehungsweise zu lesen, ohne eine davon gleich von vorn bis hinten in Grund und Boden verdammen zu müssen. Vielleicht hilft es ja manchmal auch, nicht gleich zu allem eine Meinung zu haben.

Jonas läuft übrigens derzeit mit einem blauen Auge durch die Redaktion. Er sagt, René habe damit nichts zu tun. Es sei beim Basketball passiert.

