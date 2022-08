Die Lage am Morgen Oben ohne im Regierungsflieger

… ist Eric Adams, Bürgermeister von New York, dessen Nachtleben gerade in einem ausführlichen Investigativreport der »New York Times« beschrieben wurde. Interessanterweise wird Adams aber nicht vorgeworfen, durch zu viele Klubs zu ziehen, sondern durch zu wenige: Der Bürgermeister verbringe die meisten seiner Abende und Nächte an denselben zwei Stationen, heißt es da. Erst ein Abendessen in einem Restaurant, das von zwei verurteilten Betrügern geführt wird, die eigentlich gar keine Schanklizenz mehr innehaben dürfen und deshalb offenbar auf eine Strohfrau ausgewichen sind. In diesem Lokal sah die »New York Times« den Bürgermeister in einem Monat genauer Beobachtung kein einziges Mal eine Rechnung bezahlen.

Später am Abend zieht Adams dann meistens weiter in einen Edel-Klub, dessen Mitglieder eine Aufnahmegebühr von 5000 Dollar und weitere 4000 Dollar Jahresbeitrag berappen müssen. Essen und Getränke kosten natürlich extra. Eric Adams ist dort Stammgast, ohne jedoch zahlendes Mitglied zu sein. Auf wessen Rechnung er dort Eintritt bekommt und feiert, wollte der Sprecher des Bürgermeisters der »New York Times« nicht beantworten. Bekannt ist aber, dass Adams den Eigentümer des Klubs zu Jahresbeginn in den Aufsichtsrat des Metropolitan Museum beförderte, eine in der New Yorker Gesellschaft extrem begehrte Position.

Die starke Recherche wirft Fragen auf, die auch für die Ethikkommission der Stadt New York interessant sein könnten.