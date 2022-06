Die Lage am Morgen Scholz ist wirklich nicht Kaiser Wilhelm

Scholz hat im Wahlkampf Führung versprochen, und man kann, Stand jetzt, sagen, dass er in der Ukraine-Politik Führung zeigt. Fragt sich, ob in die richtige Richtung. Aber das ist hier und jetzt nicht das Thema.

Heute gibt Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung ab, eine wichtige. In den nächsten acht Tagen wird er zu den Gipfeln der EU, der G7 und der Nato reisen und muss darstellen, wie er Deutschlands Rolle in der Welt sieht.

Absichtliches Übersehen

Einem pikanten Staatsbesuch sieht heute die Türkei entgegen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wird in Ankara erwartet, jener Mann, der wahrscheinlich für den bestialischen Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi verantwortlich ist.

Am 2. Oktober 2018 suchte Khashoggi das saudi-arabische Konsulat in Ankara auf, um eine Dokumentenfrage zu klären. Dort wurde er von Agenten ermordet und zerstückelt. Einige von ihnen verbüßen inzwischen Freiheitsstrafen in ihrem Heimatland. Der Kronprinz aber kann auf Türkeireise gehen.