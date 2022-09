Die Lage am Morgen Der Kanzler und die Emscherkurve

Klausur, wohin man blickt

Es ist jetzt so weit, ich bin dabei, den Überblick zu verlieren. Gestern ist die Kabinettsklausur in Meseberg zu Ende gegangen, heute stehen dafür gefühlt zehn neue Klausuren im politischen Terminkalender. In Murnau tagt der geschäftsführende Vorstand der Unionsfraktion, wobei es heute erst mal auf die Zugspitze geht (man will ja, die Symbolik ist eher wenig subtil, hoch hinaus). In Potsdam kommt die Linken-Bundestagsfraktion zusammen, in Dresden die SPD-Fraktion, in Bremen tagt seit gestern die FDP-Fraktion. Und die Klausurtagung der Grünenfraktion, die schon mehrere Tage gelaufen ist, ohne dass sie hier Erwähnung gefunden hätte, geht heute zu Ende, ebenfalls in Potsdam. Gut, das waren nicht ganz zehn, trotzdem könnte, wenn nicht alles täuscht, demnächst ein Mangel an Tagungshotels drohen.

Für uns Journalisten geht von diesen Klausuren immer ein seltsamer Reiz aus. Das liegt daran, dass sie, wie der Name schon sagt, hinter verschlossenen Türen stattfinden und wir berufsmäßig grundsätzlich wissen wollen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Das führt dann dazu, dass wir hinterher (oder zwischendurch, per SMS zum Beispiel) die Leute befragen, die drinnen sitzen, wie es denn so gewesen ist, wer sich mit wem und vor allem worüber gezankt hat. Die Chefs von Parteien und Fraktionen mögen das naturgemäß nicht so gern, weil sie erstens wollen, dass die Sachen vertraulich bleiben und weil es meist nicht die vorteilhaftesten Dinge sind, die am Ende nach außen dringen. Ich kann mich noch gut an eine Klausur erinnern, bei der die Chefs es deshalb mal ganz anders machen wollten.