Etwas still geworden ist es auch um das (angebliche? tatsächliche?) Vorhaben der spanischen Regierung, 40 alte Leopard-2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Diese Meldung einer spanischen Zeitung hatte am Pfingstwochenende für große Aufregung gesorgt, denn für diese Lieferung wäre eine Zustimmung Berlins nötig. Und würde Berlin zusagen, hätte zum ersten Mal ein Nato-Mitglied Kampfpanzer an die Ukraine geliefert.

Doch wie es aus Berliner Regierungskreisen heißt, seien die Spanier seither heftig zurückgerudert: Der Plan sei politisch noch nicht final abgestimmt gewesen, soll Madrid gestanden haben. War es bloß eine Idee von irgendwem unten in der Fachebene? Außerdem hätte die Bundesregierung die Spanier in Telefonaten gewarnt, dass dieser Schritt eine Abkehr von der (wenn auch völlig informellen und inoffiziellen) Beschlusslage sämtlicher westlichen Bündnispartner wäre, Kiew keine Panzer zu liefern. Offensichtlich sei das Vorhaben in Madrid durchgesickert, ehe jemand in der spanischen Regierung damit befasst gewesen sei, der sich mit dem Thema auskenne, heißt es etwas spöttisch aus der Bundesregierung.

Nach Informationen der Kollegen von »Business Insider« soll sich Madrid sogar in Berlin für die Aufregung entschuldigt haben. Jetzt sei die Rede höchstens noch von zehn Panzern, und auch diese Entscheidung stehe auf der Kippe. Zudem seien die Panzer aus den 90er-Jahren so marode, dass sie erst in vielen Monaten lieferbereit wären.

Falls es der Regierung in Madrid aber doch ernst sein sollte mit dem Panzer-Manöver, sollte sie nicht so schnell aufgeben. Wie schreiben sich die Spanierinnen und Spanier gegenseitig in die Poesiealben: »La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.«* Beim Thema Waffenlieferungen gebe es »keine ewigen Prinzipien«, sagte Olaf Scholz nach SPIEGEL-Informationen kürzlich bei einem Auftritt im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Man spreche sich regelmäßig mit den Partnern ab, und die Lieferung von Kampfpanzern sei »ausgeschlossen«. Gleichwohl gebe es keinen »absoluten Grundsatz« in diese Richtung, deshalb werde er bei diesem Thema öffentlich vage bleiben.

* Die beste Form, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst zu schaffen.

Ein Propagandasender kämpft um sein Recht

Diese Gerichtsverhandlung heute könnte spannend werden: Der russische Staatssender RT France kämpft vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen das Sendeverbot, das die EU gegen diese Propagandastation des Kreml verhängt hat. Der Fall beträfe also auch den deutschen Ableger RT DE, der noch nach der Invasion Russlands in der Ukraine in Deutschland per Satellit und im Livestream problemlos zu empfangen war, wie ein SPIEGEL-Team damals recherchierte.