Die Lage am Morgen Das erstaunliche Geständnis des Kanzlers

Wie so oft, wenn Geld verteilt wird, ist die Sache natürlich etwas kompliziert. Es soll möglichst niemand zu kurz kommen, es gibt etliche Regelungen, die nun umgesetzt werden müssen. Ob das klappen wird, ist deshalb die nächste spannende Frage. Zumindest eine Vorwarnung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft lässt einige Probleme erahnen.

»Die Gesetzentwürfe zu den Energiepreisbremsen sind so komplex geraten, dass ihre praktische Umsetzung eine Mammutaufgabe für die Energiebranche wird«, sagt die Chefin des Verbandes, Kerstin Andreae laut dpa. Zwar werde die Branche alles tun, damit die Entlastungen so reibungslos wie möglich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankämen. Unter anderem wegen der aufwendigen Umstellung von IT-Systemen könne ein reibungsloser Start zum 1. März aber nicht garantiert werden.

Wir sind gespannt. Die Wort-Kombination aus »IT-Systeme« und »Umstellung« lässt bekanntlich meist nicht viel Gutes erahnen.

Strom und Gas: Wie Sie das Beste aus den Preisbremsen rausholen

Trumps »große Ankündigung«

Donald Trump macht seine eigene Partei, die US-Republikaner, weiter nervös. In wenigen Wochen, am 3. Januar, soll der Top-Funktionär Kevin McCarthy zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden. Die Republikaner haben bei den Kongresswahlen eine knappe Mehrheit von vier Stimmen erreicht, können deshalb diese wichtige Stelle besetzen. Das Problem ist nur: Bisher ist unklar, ob McCarthy die eigene Fraktion wirklich voll hinter sich hat, um die absolute Mehrheit im Parlament zu gewinnen.

Auftritt Donald Trump: Freunde des Ex-Präsidenten verbreiten seit Monaten das Gerücht, Trump selbst könnte für die Position des Sprechers kandidieren. Dies ist auch ohne eigenes Abgeordnetenmandat möglich. Die Spekulationen bekamen in Washington neue Nahrung, nachdem Trump am Donnerstag via Social Media kurzfristig eine »große Ankündigung« in Aussicht gestellt hatte. Plötzlich hieß es, Trump werde da seine Kandidatur für das Sprecher-Amt verkünden.