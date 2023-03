Die Lage am Morgen

Noch eine Kanzler-Rede zur Zeitenwende

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Politik in Deutschland auf den Kopf gestellt. Der Bundeskanzler beschrieb diesen Wandel mit dem griffigen Wort »Zeitenwende«, damit auch der Letzte versteht, was die Stunde geschlagen hat.

»Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.« Das sagte Olaf Scholz drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dann verkündete er unter anderem die massive Aufrüstung der Bundeswehr. Scholz hätte auch sagen können: »Liebe Leute, der Russe dreht durch, wir stehen nackt da, weil wir dachten, Kriege gibt es nicht mehr. Jetzt brauchen wir wieder mehr Kanonen, sonst sind wir als Nächstes dran.« Aber das wäre dann vielleicht doch etwas zu direkt gewesen.

Wie auch immer: Heute, ein Jahr später, will der Kanzler im Bundestag in einer Regierungserklärung Bilanz ziehen. Er dürfte dabei den großen Bogen spannen: Was ist aus der Zeitenwende geworden? Wo steht die Bundeswehr? Wie wird die Ukraine von Deutschland in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unterstützt? Wie ist es um die Energieversorgung in Deutschland bestellt?

Eine ehrliche Bilanz der Zeitenwende sähe bisher wohl so aus: Nach einem furiosen Start mit der Bundestagsrede des Kanzlers wurde aus der Zeitenwende erst einmal eine typisch deutsche Zeitlupenwende (»Die Zeit« ). Tausend Bedenken mussten abgewogen werden. Erst jetzt kommt die Sache voran. Deutschland ist nunmehr der zweitgrößte Waffenlieferant für die Ukraine nach den USA. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius erweist sich als Segen für die Bundeswehr, die mit ihm vielleicht doch noch (irgendwann) das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen wird. Und auch der Kanzler hat in diesem Prozess irgendwie an Statur gewonnen. Jedenfalls wirkt er seit der Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern an Kiew nicht mehr ganz so wie ein Getriebener.

Deutsche Sicherheitspolitik: Warum die Zeitenwende noch Zeit braucht

