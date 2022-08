Die Lage am Morgen Darf der Kanzler heute mit einem Rohr in die Luft schießen?

Dabei schwebt über allem weiterhin die Frage, warum Trump überhaupt so viele als vertraulich, geheim und sogar streng geheim markierte Papiere nach seinem Ausscheiden aus dem Amt einfach mit nach Hause nahm. Wollte er Abhörprotokolle der Geheimdienste einsetzen, um politische Gegner unter Druck zu setzen? Ging es ihm darum, eigene, möglicherweise illegale Handlungen aus seiner Regierungszeit zu verbergen? Hoffte er womöglich sogar, Staatsgeheimnisse durch Weitergabe an Dritte zu Geld zu machen? Oder hatte er einfach genug von vergoldeten Kitsch-Vasen in den Regalen und wollte seinem Zuhause durch Aktendeckel einen intellektuelleren Anstrich geben? Fest steht, dass Trump über Monate alles daran setzte, die Herausgabe der Papiere zu verhindern. Und nach der Razzia des FBI möchte er am liebsten alle Dokumente wieder zurück haben.

Unser USA-Korrespondent Roland Nelles hat für heute eine Analyse zu Trumps Datenklau geschrieben. Denn gleich zwei Richter werden sich heute und morgen mit den Eingaben von Trumps Anwälten gegen die Beschlagnahmung der Dokumente befassen. Ob heute schon eine erste Entscheidung fällt, ist noch offen. Aber Roland hält es für zweifelhaft, dass die Anträge von Erfolg gekrönt sein werden. Ein Grund dafür ist nur mittelbar juristisch: »Trump findet kaum noch erfahrene Anwälte, die für ihn arbeiten wollen«, so Roland. »Das Einzige, was ihm in der Sache jetzt wirklich noch bleibt, ist, seine Anhänger mit Verschwörungstheorien gegen das FBI und die Justiz aufzuhetzen. Das wirkt aber eher wie ein verzweifeltes Ablenkungsmanöver.«

Wildtyp und Variante

Gleich zwei Gerichte befassen sich heute mit den Nebenwirkungen der Pandemie. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt heute über Klagen gegen die Schließungen im Corona-Lockdown von April 2020 in Nordrhein-Westfalen: Geklagt haben etwa ein Fitnessstudio in Bielefeld, ein Personal Trainer in Gelsenkirchen und eine Tanzschule in Bonn. Ob es wohl die Tanzschule war, in der wir Zugewanderte aus Siegburg früher Quickstep und Tango gelernt haben? Der würde ich natürlich die Daumen drücken. Im Eilverfahren sind die Kläger allerdings bereits gescheitert.

Auch in Greifswald stehen Maßnahmen gegen die Pandemie vor Gericht, dieses Mal geht es allerdings um finanzielle Gegenwehr: Das Landesverfassungsgericht verhandelt eine Klage der AfD gegen den zweiten Nachtragshaushalt, den die Regierung von Manuela Schwesig in der Pandemie verabschiedet hatte. Die Siegeschancen der AfD stehen offenbar nicht schlecht: Schon der Landesrechnungshof in Schwerin hat den milliardenschweren, kreditfinanzierten Schutzfonds, den Mecklenburg-Vorpommern in der Pandemie auflegte, für rechtswidrig gehalten. Ein Urteil des Landesverfassungsgerichts wird heute zwar noch nicht fallen, erst mal wird nur verhandelt. Oft verrät die Verhandlung aber schon, wohin die Reise geht.