Die Lage am Morgen Was sagt der Kanzler auf der Weltbühne?

Zugegeben, ich bin baff. Woher kommt diese selbstzerstörerische Energie? Dabei bin ich bei der CSU in die Schule gegangen, als junger Korrespondent in München durfte ich vor 15 Jahren mitverfolgen, wie sich die Christsozialen zerlegten. In jener Januarnacht 2007, als der Orkan Kyrill übers Land tobte, wurde Edmund Stoiber gestürzt. Geht's noch heftiger? Lassen Sie mich kurz nachdenken.

Ja, geht.

Stellen Sie sich mal vor, die Linken würden heute im Bund mitregieren. Na ja, brauchen Sie sich gar nicht mehr vorstellen, die Koalition wäre wohl nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zerbrochen.

Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht seit eh und je Wagenknecht. Mein Kollege Timo Lehmann, der bei uns die Linke beobachtet, beschreibt es in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts SPIEGEL Daily so: Wagenknecht störe es überhaupt nicht, gegen den Mainstream zu sein und die eigene Partei gegen sich aufzubringen. »Das hat bei ihr eine sehr lange Tradition: Schon in den Neunzigerjahren hat sie gegen Gregor Gysi gekämpft. Damals hat sie von den positiven Seiten der DDR gesprochen – damit ist sie auch bekannt geworden. Aber das hat sie interessant gemacht, und dieses Muster setzt sie bis heute fort.«

Das Muster also ist immer dasselbe, egal ob es um die DDR, Flüchtlinge, Corona oder jetzt eben Russland geht.

