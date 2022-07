Die Lage am Morgen Das Recht des Kanzlers auf ungestörte Wanderungen

Natürlich kann man argumentieren, dass ein Bundeskanzler irgendwie immer im Dienst ist, zumal wenn in Europa Krieg herrscht, dem Land das Gas und vielen Menschen das Geld auszugehen droht. Aber auch ein Bundeskanzler hat das Recht, dass ihm mal ein paar Tage lang kein Mikrofon vors Gesicht gehalten wird, vor allem nicht leicht angeschwitzt und in der Montur vom letzten »Globetrotter«-Einkauf. Ein Kanzler mag nie so ganz privat sein, trotzdem hat er das Recht auf etwas Privatsphäre.

Zumal man sich bei Scholz darauf verlassen kann, dass er die Dienstgeschäfte sowieso mit in den Urlaub nimmt. Es gibt und gab Politiker, bei denen man sich da nicht ganz so sicher sein konnte. Hannelore Kraft etwa, die damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin, spannte vor Jahren auf einem Hausboot in Brandenburg aus, während in ihrem Bundesland, in Münster, ein schweres Unwetter tobte, bei dem zwei Menschen starben. Doch die Sozialdemokratin blieb, wo sie war, was sie hinterher damit erklärte, dass sie auf dem Hausboot eine Woche ohne Handyempfang gewesen sei. Ihr Nachfolger Armin Laschet von der CDU war Jahre zuvor übrigens mal im Urlaub telefonierend in den Pool gefallen. Er hatte dann auch erst mal keinen Empfang mehr.

Solche Sachen sind von Scholz eher nicht zu erwarten, ihm wäre eher zuzutrauen, dass er neben Müsliriegel und Wasserflasche auch noch ein, zwei Akten in seinem Wanderrucksack herumträgt. In diesem Sinn: Schönen Urlaub!

Sommerurlaub des Kanzlers: Scholz verbringt einige Tage im Allgäu

Die sehr persönliche Inzidenz

Eine ganze Zeit lang war das Erste, was ich morgens gelesen habe, der Überblick über die neuesten Coronazahlen: Inzidenz, R-Wert, Neuinfektionen und eben leider auch Tote, das tägliche Datenpaket zur Pandemie, so kompakt und handlich, dass die Schicksale dahinter unkenntlich waren. Bei der Lektüre stellte sich entweder ein Gefühl von Bedrohung oder von Erleichterung ein, je nachdem, an welchem Punkt der jeweiligen Welle wir uns befanden, ob die Kurven gerade sanken oder mal wieder stiegen. Gestern Morgen habe ich festgestellt: Ich mache das nicht mehr, seit einiger Zeit schon nicht.

Das liegt zum einen daran, dass ich einfach müde bin, weil diese Pandemie nicht endet, weil es einfach immer weitergeht. Ich hatte beim Sport mal einen Trainer, der immer dann, wenn man so viele Liegestützen gemacht oder Runden gelaufen war, wie er angesetzt hatte, noch mal zehn Liegestützen oder eine Runde draufpackte. Irgendwann hatten die ersten keine Lust mehr und sind gegangen. So fühlt sich das jetzt auch an, nur dass man so eine Pandemie nicht einfach stehenlassen und weggehen kann. Aber Zahlen ignorieren, das kann man. Tut ganz gut, zumindest frühmorgens (auch wenn es, das ist mir klar, ungefähr so reif ist wie ein Kind, das sich die Augen zuhält und glaubt, dann würde es niemand mehr sehen).