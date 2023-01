»Schönen Dank für die Frage.« Viele Antworten von Olaf Scholz beginnen heute im Bundestag immer gleich – ob es nun um Wohnungsbau, erneuerbare Energien oder Zuwanderung geht. Mit einer solchen automatisierten Routine, dass er sich einmal selbst korrigiert: »Schönen Dank für die Frage. Nein, nicht schönen Dank.« Da ist er von einem AfD-Abgeordneten gerade sinngemäß gefragt worden, ob der Herr Bundeskanzler auch finde, dass viele Ausländer in Deutschland nichts verloren hätten.

Bei der Fragestunde im Bundestag am Tag eins nach der Kampfpanzerwende – oder am Tag null, je nach Zählweise – klingt vieles schon wieder nach Alltag, nach business as usual, nach Klein-Klein. Dabei hat Scholz gerade erst die – nicht nur aus seiner Sicht – große Entscheidung begründet, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Und er hat verteidigt, was viele – nicht nur Agnes Strack-Zimmermann von der FDP – als Zögerlichkeit kritisieren: »Es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen«, so Scholz. Die Abstimmung mit internationalen Verbündeten sei wichtig gewesen.

Keine Alleingänge, enge Abstimmung, das ist das Scholz-Mantra seit Kriegsbeginn. Die Scholz-Methode ist mittlerweile ähnlich vorhersehbar: »Er erklärt seine Politik nicht im Voraus, nicht während des laufenden Prozesses«, sagt mein Kollege Christian Teevs aus unserem Hauptstadtbüro. »Scholz kommuniziert nur Ergebnisse und erklärt seine Entscheidungen im Nachhinein.« Ob nun Zeitenwende, Doppelwumms oder Atomstreit – irgendwann wagt sich Scholz aus der Deckung. »Er demonstriert damit Entscheidungsmacht, in der öffentlichen Debatte wird dem Kanzler nach den Auftritten häufig Führungsstärke attestiert«, so Christian Teevs. Doch das Vorgehen berge Risiken: »In den langen Zwischenphasen wirkt er schwach und zögerlich.«

Herr Bundeskanzler, warum die immer gleiche Leier? Schönen Dank für die Frage!

