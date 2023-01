Die Lage am Morgen Ein bisschen Streit muss sein

Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde politischen Streit, auch harten Streit, nach wie vor richtig und wichtig. Wenn ich dieser Tage allerdings auf die USA blicke, auf die Vorgänge im Repräsentantenhaus, auf den Zustand der Republikaner, dann sehe ich klar, dass all das schon damals angelegt war, dass die Unerbittlichkeit, die Polarisierung schon damals schädlich waren und zugleich nur die Vorboten dessen, was folgen sollte. Donald Trump war noch weit vom Weißen Haus entfernt, aber die Partei, derer er sich dann bemächtigte, steckte schon mitten in der Radikalisierung. Das Ergebnis ist derzeit täglich live zu besichtigen.

Was ich daraus gelernt habe? Dass Streit nicht zwingend ein Wert an sich ist. Gebraucht wird er trotzdem. Ich finde ja zum Beispiel, dass Friedrich Merz an seinen besseren Tagen gar keinen schlechten Oppositionsführer abgibt. Ja, er vergreift sich immer wieder in den Formulierungen, aber immerhin schafft er es, im Bundestag auch mal den Kanzler aus der Reserve zu locken. Ohne dabei gleich das ganze Land zu spalten.

Wahlchaos im US-Repräsentantenhaus: Aufstand der Mini-Trumps

Unter Brüdern

Manche Meldungen ziehen einfach so an mir vorbei, ich nehme sie entweder gar nicht oder nur aus dem Augenwinkel wahr. Dazu gehören Nachrichten über Wintersportwettbewerbe, die Börse (an den meisten Tagen) und europäische Königshäuser. Wobei es in der Sammlung meiner blinden Flecken noch mal eine klare Rangfolge gibt. Eher nehme ich den Tagesstand des Dax oder den Sieger der Vierschanzentournee zur Kenntnis als Hochzeiten, Trennungen und Intrigen in London, Madrid oder Oslo (ich habe extra gegoogelt, auch dort gibt es immer noch einen König).

Ich habe lange überlegt, woran das liegt. Es ist nämlich nicht so, dass ich Meldungen über Prominente und ihre Lebensgestaltung aus Prinzip ablehnen würde, ich lese das eigentlich ganz gern. Es muss in mir einen tief sitzenden republikanischen Abwehrreflex geben (ich weiß, dass ich dazu von mindestens einer Kollegin eine nicht ausschließlich freundliche Nachricht erhalten werde).