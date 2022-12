Die Lage am Morgen Werden wir jetzt Europameister?

Nun ist es ohnehin ein wenig albern, diesen Tag zu adaptieren, während das gemeinsame Truthahnessen hierzulande kaum zelebriert wird. Ein noch gewichtigeres Argument aber ist: Man spart beim Black Friday häufig kein Geld, man muss zum Teil sogar draufzahlen, das ganze Brimborium ist reine Illusion.

Das ist im Kern das Ergebnis einer aufwendigen Datenanalyse meiner Kollegen Holger Dambeck und Simon Uhl. Die beiden haben Preisverläufe von 1000 Produkten des Vergleichsportals billiger.de ausgewertet.

Demnach sparten Kunden am Schnäppchentag im Mittel gerade mal zwei Prozent, verglichen mit den Durchschnittspreisen im Oktober. Häufig mussten Käufer sogar draufzahlen: 364 der 1000 Produkte waren am Black Friday teurer als im Vormonat, 586 günstiger. Vielleicht sollte man diesen Tag in Zukunft besser nutzen – zum Beispiel mit einem Truthahnessen bei Freunden.

SPIEGEL-Veranstaltung: »Die NS-Zeit in meiner Familie«

Deep Dive heißt eine Veranstaltung, die wir eigentlich exklusiv für unsere Abonnentinnen und Abonnenten organisieren. Mit etwas Glück können Sie auch dabei sein.

In Geschichtsbüchern und Medien ist die Nazizeit allgegenwärtig – doch wie haben sich eigentlich die eigenen Verwandten zur Herrschaft Hitlers gestellt? Waren sie Gegner, Opfer, Mitläufer, Täter? Viele wollen sich auf die Suche machen, um herauszufinden, was die eigenen, oft schon verstorbenen Vorfahren wirklich für oder gegen das Regime unternommen haben – sie wissen nur oft nicht wie.

Der Historiker Dr. Oliver von Wrochem kann dazu Auskunft geben, er ist Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, zu der unter anderem die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehört.

Bei SPIEGEL Deep Dive wird er mit Eva-Maria Schnurr, Ressortleiterin Geschichte, darüber sprechen, wie man solche Recherchen angehen kann, warum die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte so wichtig ist und wie man mit ihr konstruktiv umgehen kann.

Weitere Infos zur Veranstaltung »Die NS-Zeit in meiner Familie: Wie ich herausfinde, ob unter meinen Vorfahren Täterinnen oder Täter waren« finden Sie hier.

Unter den Leserinnen und Lesern der Morgenlage verlosen wir zehn freie Zugänge. Interessenten schreiben an: info@events.spiegel.de, Betreff: SPIEGEL Backstage Verlosung. Einsendeschluss Mittwoch, 7.12. um 10 Uhr.

Wer bereits Abonnentin oder Abonnent ist, kann sich hier direkt anmelden.

Fragen an die Referenten können vorab hier gestellt werden.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wo in Deutschland befindet sich das Hauptquartier der Deutsch-Französischen Brigade?

Gewinner des Tages …

… sind heute ausnahmsweise mal eine Kollegin und zwei Kollegen: Alexandra Rojkov, Matthias Gebauer und Konstantin von Hammerstein haben gestern Abend den Deutschen Reporterpreis in den Kategorien Investigation und Beste Reportage bekommen. Gebauer und Hammerstein für ihre krimigleiche Rekonstruktion des überstürzten Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan; Rojkov für ihre Reportage über den 17-jährigen Kolja, der bei der Bombardierung von Mariupol als Einziger seiner Familie überlebte.

Man mag solche Verleihungen für eitle Nabelschau halten (was sie in Teilen auch sind), ich finde solche Preise dennoch gut und wichtig. Ermuntern sie uns doch immer wieder, das anzustreben, was unseren Beruf ausmacht: In die Tiefen einer Recherche einzutauchen, mutig und unbequem zu sein, Probleme anschaulich zu erklären, Missstände aufzudecken, Menschen mit ihren Anliegen zu Wort kommen zu lassen und nicht zuletzt: spannend zu erzählen und zu unterhalten.

Herzlichen Glückwunsch Alexandra, Matthias und Konstantin!